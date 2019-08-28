"Школьникам не обязательно носить светоотражающие жилеты": в КГГА сделали заявление

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что пока нет нормы, обязывающей 1 сентября обеспечить специальными светоотражающими жилетами школьников младших классов.

Так власть Киева отреагировала на идею премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который заявил, что уже с 1 сентября 2019 года все ученики 1-4 классов должны носить жилеты в темное время суток, пишет Интерфакс-Украина.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что идея является хорошей, но конкретной даты реализации проекта нет. По его словам, все регионы, города будут обеспечивать учеников жилетами, когда это будет введено как норму.

"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим такие нормативные документы, тогда над этим работать", – сказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

жилеты шотами

Как сообщал OBOZREVATEL, светоотражающие жилеты для украинских школьников еще не закупили.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!