Школьник и студентка с "азбукой террориста" готовили массовые убийства одноклассников

В Татарстане (Россия) школьник одного из лицеев Казани и студентка первого курса колледжа, которая изучала "азбуку домашнего террориста", готовили массовые убийства одноклассников.

Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. По его словам, школьник сам позвонил в службу "112" и сказал, что готов перестрелять своих одноклассников, пишет ТАСС.

Подросток объяснил свои действия отсутствием авторитета в классе и низкой успеваемостью по иностранному языку. Также он снял видео о якобы совершенном преступлении, где в качестве орудия фигурировал нож.

Школьник и студент с "азбукой террориста" готовили массовые убийства

Студентка собиралась зарезать своих одноклассников по принципу квеста. Причиной стало нереализованное самолюбие и желание обратить на себя внимание.

По словам Пржездомского, школьник и студентка переведены на домашнее обучение. За ними установили усиленный контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое 15-летних ребят готовили массовое убийство в одной из школ города Саратова (Россия). ФСБ удалось прекратить подготовку к нападению.

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