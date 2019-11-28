Школа в селе – быть или не быть?

В Украине 2/3 школ расположено в селах (по статистическим данным 2017-2018 годов). После заявления министра образования Анны Новосад о планах МОН сократить количество школ в селах, поднялась волна возмущения учителей. Проект Прошколу не мог стоять в стороне, поэтому поговорим о том, как в таких условиях педагогам реагировать и защитить себя?

Почему сельская школа дороже, чем в городская?

Парадокс в том, что 65,8% украинских школ расположены именно в сельской местности, но только 30% всех учащихся получают образование там. Получается, что классы полупустые, а содержать их все равно необходимо. Для государства эта история убыточна. Сельськие школы невыгодны для экономики страны. Больше всего их – в Волынской, Тернопольской и Винницкой областях, и на одного учителя там приходится 6 учеников. Это вдвое меньше, чем показатель в Киеве. Детей меньше, учителя работают, здания необходимо отапливать, обеспечивать – это неприятная история для государства. Конечно, но как быть с педагогами и их рабочими местами?

Если в Украине по состоянию на 2018 год работали 437 400 учителей, то сельская школа трудоустраивала почти половину – 45,5%. Если закрыть ее, куда идти преподавателям? Перевести в другие учебные заведения, скажете вы. Да, но кто обеспечит переезд и обустройство учителей на новых местах?

Юлия Бровинская - сельская школа Волинь24

"В нашем селе закрывают школу, всех учителей сократили. Мы с женой работали вместе, молодые супруги, теперь должны самостоятельно искать работу в другом месте, переезжать – и никакой поддержки от государства или отдела образования" – Иван, учитель информатики и математики

"Моя мама инвалид первой группы, я уже 10 лет работаю в школе и содержу семью. Как теперь я должна переезжать? Оставлять маму и маленьких детей одних на неделю, пока я вернусь на выходные с работы из другого района?" – Оксана, преподаватель биологии

Сельская школа и конкуренция с городом

Если верить статистике ЗНО (по данным texty.org.ua), то сельская школа отстает. Ее выпускники демонстрируют хуже результаты, чем их сверстники из городов. В среднем разница в 15 баллов, а более всего ученики из сел отстают по математике и английскому. Это легко объяснить нехваткой возможностей – конечно, в городах есть курсы, репетиторы, а гимназии и лицеи имеют лучшую материально-техническую базу, могут предложить своим ученикам качественные учебные материалы, спецкурсы и программы.

Но виноваты ли в этом сами учителя и дети? В проект Прошколу пишут педагоги из сел, которые обустраивают лингафонные классы, самостоятельно закупают дидактические материалы, компьютеры и ищут способы дать своим ученикам достойные конкурентные знания. Почему бы не помочь им с этим? Кроме того, учитывайте удаленность – сельская школа часто расположена далеко, а транспорта нет. Да, стандарт доступности публичных сервисов и услуг в сфере образования говорит, что опорные школы должны быть не далее, чем в 30 минутах пути. Но пока это воплотится в реальность, пройдет не один, и не два года.

"Сейчас наши сельские дети добираются до школы в 6 километрах каждый день. Да, в классе всего 12 учеников, но как теперь быть? Закрыть и пусть детки ездят 30 километров в райцентр?" – Галина, учительница математики

"У нас три старшеклассники и их требуют перевести в соседнюю школу, за полтора часа дороги от дома. А в 6-м классе 4 учащихся, и их тоже необходимо переводить. Потому, что педагогический патронаж приказом не предусмотрен, а классно-урочную систему тоже не позволяют внедрить, ведь учеников меньше 5-ти" – Татьяна, директор сельской школы

Как учителям защитить себя во время такой реформы?

Во-первых, действительно пойти на курсы повышения квалификации и позаботиться о своей категории и специальности. Чтобы были все шансы найти себе работу в опорных школах. Во-вторых, требовать помощи в поиске рабочего места в отделе образования. С этим вам в Прошколу могут помочь наши юристы, например. В-третьих, требовать компенсации, если сельская школа переживает кризис, вас увольняют или сокращают. В таких случаях педагог имеет право получить месячное выходное пособие и зарплату, плюс – компенсацию за все неиспользованные дни отпуска на момент увольнения.

Школа в селе не умрет, более того – опорные школы должны стать конкурентными и развитыми, ведь все дети имеют право на образование. Но учителям стоит позаботиться о себе во время такого турбулентного периода. В прошлый раз мы упоминали индивидуальное обучение и его особенности для сел. Продолжаем работать, чтобы учителя могли найти защиту и не оставаться один на один с проблемами, пишите нам на proshkolu.com.

Юлія Бровінська - сільська школа Українська правда. Життя

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