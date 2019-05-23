Школа устроила дискриминацию для девочек, возвеличив мальчиков

В Перми, Россия, в одной из элитных школ случился скандал из-за дискриминации учеников по гендерному признаку.

Для девочек и мальчиков руководство образовательного учреждения определило разные проходные баллы, пишет местное издание 59.ru.

Отмечается, что в гимназии №4 так исторически сложилось, что закреплено всего четыре дома, ввиду чего большинство детей проходят по итогам конкурса, при этом, девочек было почти на треть больше, чем мальчиков.

Так, администрация ввела проходные баллы на уровне в 69,1 для девочек и 65,7 для мальчиков, чтобы сравнять их число в классах.

Интересно, что руководство заведения оправдывается, якобы девочки более прилежные, потому показывают лучшие результаты в обучении, однако, именно мальчики управляют страной.

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Светлана Денисова обеспокоена ситуацией, как и другие представители образовательной системы из соответствующего департамента по Пермскому краю.

В то же время уже появился комментарий местного психолога, которая утверждает, что на самом деле равное число мальчиков и девочек в классах способствует установлению благоприятного психологического климата.

Напомним, ранее в одной из российских школ случился скандал, когда на аудио записали грязные ругательства учительницы музыки в отношении одной из учениц.

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