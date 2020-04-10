В сети поднялась волна возмущения из-за появления в телевизионных онлайн-уроках для школьников народного депутата от "Слуги народа", бывшего шоумена Александра Скичко.

Негодование по этому поводу высказали в Facebook как известные политики, юристы, журналисты, так и родители самих школьников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Скичко показали в онлайн-уроке химии на телеканале ZIK. В этом многие люди увидели политизацию учебного процесса.

"Уважаемые родители детей-школьников. Хочу услышать ваше мнение: как вы относитесь к тому, что в школьных уроках снимают депутатов-"слуг", все эти новые лица, которые не являются учителями, профессорами, академиками, эрудитами, но являются шоуменами, друзьями Зеленского и новыми лицами", – написала народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Это хорошие примеры для детей? Новые лица воспитывают новые новые лица? Вы поддерживаете привлечение малоизвестных депутатов правящей партии к ТВ-школьным урокам и обучению ваших детей? Это не политизация школьного образования?" – возмутилась она.

Подобное мнение высказал и правозащитник Сергей Наумович. Более того, он обратился к Офису президента и призвал не травить детей политической пропагандой. Кроме того, его возмутило, что непосредственно перед уроком телеканал транслировал политическую рекламу об одиозном лидере ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

"Вот интересно, мог ли канал как-то отказаться от того, чтобы не травить детей прокремлевской пропагандой? В следующий раз, похоже, будет о том, как полезно поддерживать дружеские отношения с Россией и насколько для Украины невыгодно Соглашение об ассоциации с ЕС", – написал Наумович.

Александр Скичко Скриншот видео

В комментариях под его постом тут же появилась реакция замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, который пообещал разобраться в ситуации.

"Спасибо за сигнал. С самого начала договаривались с ними, что этого не будет. Только что имел разговор с руководством канала. Надеюсь, в будущем все будет хорошо", – написал Тимошенко.

Претензии из-за формата видеоуроков и контент канала, на котором они идут, озвучила также журналист Евгения Сливко.

"С каких пор мальчик, сбежавший из барбершопа в "Зе-команду", стал считаться человеком, который может научить детей чему-то полезному? Это же уметь надо, чтобы в одной картинке собрать все виды мракобесия – телеканал агрессора, химию и Скичко", – возмутилась она.

В свою очередь исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк заподозрила Минобразования в незнании того, какую информацию навязывают детям через онлайн-уроки во время дистанционного обучения.

"Стесняюсь спросить, а у нас представители всех политических партий приняли участие в телеуроках? Или только от "Слуги народа"? А МОН в курсе вообще? Одно дело, когда в уроках участвуют вовлеченные знаменитости. Совсем другое – когда это народные депутаты от правящей партии", – подчеркнула она.

Романюк отметила, что считает это неэтичным, поскольку у некоторых детей нет другого выбора, кроме как смотреть эти телеуроки.

Родители школьников также категорически выступили против такой откровенной политической рекламы, адресованной их детям, и высказали свое мнение в комментариях.

"Теперь те дети, которые хотели изучить химию, поняли, что зачем учить ту химию, раз полные нули в ней становятся народными депутатами!", "А что они там делают на уроках? Неужели химии учат? Неоднозначный пример для детей. Я все же других людей вижу в качестве жизненных примеров для своего сына", – пишут люди.

"А почему на "Первом национальном" не проводят онлайн-уроки?", "Думала об этом, когда Беленюк был в понедельник на английском. Но тогда его титровали просто борцом", "У нас глава ОГА вел онлайн-урок по математике", "Интересно, что у него в школе по химии было?", "Химичат", "Некрасиво", "В суд", "И тут я узнала, что он депутат", – не утихает дискуссия родителей.

Как писал OBOZREVATEL: