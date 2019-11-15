Школа на Львовщине попала в скандал из-за названия

Во Львовской области школу назвали в честь нацистского коллаборанта.
Об этом пишет директор еврейского комитета в Украине Эдуард Долинский на своей странице facebook, передает Моя Школа OBOZREVATEL.
В Поселке городского типа Жвирка школу назвали в честь Василем Василяшко, нацистского коллаборанта, принимавшего участие в убийствах евреев, операций против мирного населения и партизанов.
В комментариях под постом мнения разделились. Одни считают неуместным допускать такое для школы, другие же сомневаются в достоверности информации.
На сегодняшний день жвирская школа не имеет в названии ничего связанного с Василем Василяшко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Ривного случился жуткий инцидент с отравлением.
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