Школа Андрея Шевченко заняла 145 место в рейтинге по результатам ВНО 2019

Школа № 216 в Оболонском районе Киева, в которой учился в свое время футболист Андрей Шевченко, заняла 145 место из 455 в рейтинге лучших киевских школ по результатам ВНО 2019.

Об этом сообщает Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на рейтинг, составленный ресурсом Освита.

При этом на сайте education.ua данная школа собрала 83 отзыва.

Есть среди них как положительные, так и отрицательные.

"Это не школа, а зря потраченное время. Детей перевела в другую школу. Сплетни, склоки, нытье учителей о том, что у них кредиты... А мне это нужно? Кто меня спрашивает, как мы живем? Ну только потом знания. И то, если хотите более качественного обучения, то только дополнительные занятия", - говорится в одном из отзывов за апрель 2017 года.

"В этой школе много хороших и классных учителей! Мой ребенок доволен школой и переходить никуда не хочет", - говорится в одном из отзывов за февраль 2019 года.

"Школа отличная!!!! Да, согласна, некоторые учителя могут накричать на учеников. Но не все. Ко многим учителям дети относятся, как к своей семье. И я считаю, это правильно. То, что дети включаю музыку на перерыве, так это я считаю нормальным", - говорится в другом отзыве за 2019 год.

Накануне Андрей Шевченко как тренер вывел сборную Украины на Евро 2020.

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