Шесть украинских вузов попали в топ-200 лучших в мире
Шесть украинских вузов из Киева, Харькова, Сум и Львова вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений в мире в 2020 году.
Рейтинг составлен на основе данных QS World University Rankings. Список делали на основе репутации вуза в академической среде, цитируемости научных публикаций, соотношения преподавателей и студентов и оценки выпускников со стороны работодателей.
Украинские вузы в топ-200 со всего мира:
Харьковский национальный университет имени Каразина
Киевский национальный университет имени Шевченко
Харьковский политехнический институт
Киевский политехнический институт имени Сикорского
Сумской государственный университет
Национальный университет "Львовская политехника"
Лучшими в Европе оказались: Оксфордский университет, Швейцарский федеральный технологический институт, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.
Мировой топ возглавили: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Оксфордский университет и Калифорнийский технологический институт. Все вузы, кроме британского Оксфорда находятся в США.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские вузы попали в список лучших университетов мира в 2020 году.