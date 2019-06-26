Шесть или семь? Эксперты рассказали, во сколько лет отдавать ребенка в школу

Образовательные эксперты не смогли дать однозначный ответ на вопрос, во сколько лет отдавать ребенка в школу. Есть дошкольники, которые абсолютно готовы в шесть, а есть такие, кому и в семь рано.

Об этом сообщает УП.Життя. Как рассказала детский психолог Екатерина Гольцберг, не возраст имеет значение, а именно готовность детей к обучению.

"Основным критерием готовности к школе считаю именно физическую, то есть степень биологического созревания организма, в том числе и мозга. Этот фактор влияет и на развитие произвольного поведения - способности ребенка подчиняться правилам и регулировать внутренними ресурсами свои мгновенные желания", – добавила Гольцберг.

По словам Натальи Шульги, главного эксперта группы "Реформа образования и науки" Реанимационного Пакета Реформ, новая украинская школа предполагает индивидуальный учебный путь для каждого ребенка. Поэтому дошкольникам не стоит бояться обучения в образовательных учреждениях.

"Как правило, ребенок, вырастающей в среде любви и поддержки, сам просится в школу, начиная с пяти лет жизни", – отметила Шульга.

Психофизиолог Петр Черноморец рассказал, что дети, которые идут в первый класс в шесть лет, не получают никаких бонусов по сравнению с семилетними. Наоборот, теряют один год детства.

"С основными проблемами ребенок, который на год младше своих одноклассников, сталкивается в промежутке 10-14 лет. В 5-9 классах школьная программа построена особенно сложно для учеников и год разницы в этом возрасте может иметь решающее значение", – сообщил эксперт.

Ярослав Коваленко, директор в альтернативной демократической школе Dixi, добавил, что найти однозначный ответ на вопрос, какой возраст будет лучшим, невозможно. Поэтому любое решение родителей будет верным.

Обучение ребенка Твой Малыш

Обучение ребенка Etcetera Media

Дети в школе pershij.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учительница младших классов рассказала, почему ребенку лучше учиться в школе, а не дома.

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