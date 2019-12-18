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"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

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В сети возник ажиотаж из-за фото деревянной "кареты", которой жители села Вербень на Ривненщине вынуждены возить своих детей в садик из-за отсутствия другого транспорта.

Снимки опубликовали на странице "Освіторія" в Facebook. Автор поста возмутился из-за такого небезопасного способа подвоза детей в дошкольное учреждение.

"Дети из села Вербень на Ривненщине ездят в садик в ... самодельной деревянной "карете", запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад", – рассказывают очевидцы.

"Карета", которой детей возят в садик

"Карета", которой детей возят в садик

Facebook "Освіторія"

"Карета", которой детей возят в садик

"Карета", которой детей возят в садик

Facebook "Освіторія"

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"Карета", которой детей возят в садик

"Карета", которой детей возят в садик

Facebook "Освіторія"

Эта новость вызвала массу негодования, которое люди выразили в комментариях под скандальным постом, упрекнув власть в проведении недореформ и акцентировании внимания на не самых актуальных проблемах страны.

"Новая украинская школа!!! Реформы! "Как в Финляндии"!", "Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фото, как там, а по таким местам и делать что-то!", "Эконом-доставка детей в школу: и свежим воздухом надышались перед уроками, просто бомбезно", "Очень хорошо было бы, чтобы министры ездили на работу в таких "каретах", – возмущаются украинцы.

"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

"Сознательное возвращение к первобытнообщинному строю. Продуманная реформа уничтожения образования", "Это те "автобусы", которые будут возить детей после закрытия сельских школ", "Желательно пригласить госпожу Новосад проехаться. Село надо знать изнутри, а уже потом реформировать", "Диджитализация, говорите, страна в смартфоне... Ну-ну", "Грета Тунберг хлопает в ладоши. У детей не убито экодетство", – иронизируют люди в комментариях.

"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Ривне
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Я такое же на Гаити видел. Один уровень жизни
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