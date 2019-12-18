"Эконом-доставка детей": сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ривненщине

В сети возник ажиотаж из-за фото деревянной "кареты", которой жители села Вербень на Ривненщине вынуждены возить своих детей в садик из-за отсутствия другого транспорта.

Снимки опубликовали на странице "Освіторія" в Facebook. Автор поста возмутился из-за такого небезопасного способа подвоза детей в дошкольное учреждение.

"Дети из села Вербень на Ривненщине ездят в садик в ... самодельной деревянной "карете", запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад", – рассказывают очевидцы.

"Карета", которой детей возят в садик Facebook "Освіторія"

"Карета", которой детей возят в садик Facebook "Освіторія"

"Карета", которой детей возят в садик Facebook "Освіторія"

Эта новость вызвала массу негодования, которое люди выразили в комментариях под скандальным постом, упрекнув власть в проведении недореформ и акцентировании внимания на не самых актуальных проблемах страны.

"Новая украинская школа!!! Реформы! "Как в Финляндии"!", "Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фото, как там, а по таким местам и делать что-то!", "Эконом-доставка детей в школу: и свежим воздухом надышались перед уроками, просто бомбезно", "Очень хорошо было бы, чтобы министры ездили на работу в таких "каретах", – возмущаются украинцы.

"Сознательное возвращение к первобытнообщинному строю. Продуманная реформа уничтожения образования", "Это те "автобусы", которые будут возить детей после закрытия сельских школ", "Желательно пригласить госпожу Новосад проехаться. Село надо знать изнутри, а уже потом реформировать", "Диджитализация, говорите, страна в смартфоне... Ну-ну", "Грета Тунберг хлопает в ладоши. У детей не убито экодетство", – иронизируют люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад предложила увеличить зарплату учителям за счет закрытия малокомплектных сельских школ.

Работники образовательных учреждений и родители детей начали яростно комментировать такое заявление в сети. Так, учительница Наталья Веремчук обратилась к министру образования, жестко раскритиковав ее инициативу.

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