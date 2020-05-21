Формат сдачи сессии в украинских вузах во время карантина будет зависеть от эпидемиологической обстановки в определенных областях.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Украине с 22 мая по 22 июня будет адаптивный карантин, происходят ослабления. Каждая область может принимать решения о смягчении тех или иных карантинных мероприятий", – отметила она.

Мандзий подчеркнула, что если в регионе будут плохие показатели заболеваемости, то сессию необходимо проводить дистанционно.

Сессия NewsMakers

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение, и администрация заведения подготавливает его к открытию... Так же и следующий этап – с 1 июня. Когда в группах не более 10 человек, можно организовывать экзаменационную сессию в учреждениях высшего образования или проводить защиту диссертации. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", – объяснила и. о. министра.

Подытоживая, она напомнила, что все учреждения образования должны обеспечить дистанцию между людьми, наличие антисептиков и регулярное проведение дезинфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии ВНО, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Она начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.