Сертификация учителей: в Украине педагоги сдавали ВНО

Участники пилотной сертификации педагогов 31 октября впервые сдавали независимое тестирование по технологии ВНО.
Участие в ВНО приняли более 900 педагогических работников. Допуск участников сертификации в пункты тестирования осуществлялся с 10:15 до 10:50. ВНО началось в 11:00, пишет Украинский центр оценивания качества образования.
Тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальных классов продолжалось 180 мин. Тест состоял из 100 задач. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать, правильно выполнив все задания теста независимого тестирования, – 100.
В аудитории пункта тестирования инструкторы должны были выдать Карточку участника сертификации. Ответственный за пункт тестирования должен был сделать отметку о прохождении независимого тестирования в Карточке.
ВНО для учителей
Вовремя
Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы даты регистрации на пробное ВНО.
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