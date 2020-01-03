В 2020 году регистрация для прохождения сертификации учителей начальных классов пройдет с 15 по 31 января на сайте УЦОКО. В ней смогут принять участие до 2000 педагогов.

Как говорится в приказе Министерства образования, учителя участвуют в сертификации исключительно на добровольных началах и могут отказаться на любом ее этапе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Сертификация будет состоять из трех этапов, а именно с независимого тестирования участников сертификации; самооценки участниками сертификации собственного педагогического мастерства; изучение практического опыта работы участников сертификации.

Также определено предельное количество заявлений, которые могут быть представлены от каждой из областей. Так, больше всего заявлений могут подать учителя из Днепропетровской (140), Львовской (140) и Одесской (124) областей, а меньше всего – из Луганской (29), Сумской (49) и Черниговской (49) областей.

Сертификация учителей в 2020 году: обнародованы даты регистрации первый кабельный

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, из каких регионов Украины было больше всего участников сертификации учителей в 2019 году.

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