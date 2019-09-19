Сертификация учителей: стартовал очередной этап оценки педагогов

Государственная служба качества образования начала вторую волну изучения практического опыта педагогов, участвующих в пилотной сертификации для учителей начальной школы.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, вторая волна оценки педагогов продлится до 11 октября 2019 года.

Исследованием опыта учителей на этом этапе сертификации занимаются 426 экспертов. Среди них 66 человек – это тренеры НУШ и супервизоры, 164 – методисты областных институтов последипломного педагогического образования и районных методических кабинетов, директора школ и их заместители, преподаватели высших учебных заведений, еще 196 – учителя начальных классов.

Следующий этап сертификации – независимое тестирование профессиональных компетенций – проводить Украинский центр оценивания качества образования. Он состоится 31 октября 2019 года.

Напомним, первая волна изучения практического опыта состоялась с 8 апреля по 17 мая 2019 года – тогда процедуру прошли 316 учителей, что составляет 37% от общего числа проходящих сертификацию.

Дополнительную информацию о сертификации можно получить по ссылке.

сертификация учителей педагогическая пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что будет с учителями, не сдавших ВНО

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!