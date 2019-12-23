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Сертификация учителей: стало известно, как педагогам получить обещанное повышение зарплат

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Учителя начальных классов Украины, которые успешно прошли сертификацию в 2019 году, должны обратиться к администрации школ и аттестационным комиссиям по заявлениям об установлении доплаты и присвоения следующей квалификационной категории.

Об этом говорится в письме Министерства образования, которое подписано заместителем министра образования Любомирой Мандзий, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

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Учителя должны получить ежемесячную доплату в размере 20 процентов ставки заработной платы в течение срока действия сертификата. Также аттестационные комиссии должны присвоить педагогам следующую квалификационную категорию или подтвердить имеющуюся высшую категорию.

"К заявлению целесообразно добавить распечатанное графическое изображение сертификата или указать в тексте заявления его реквизиты в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", – сообщили в Минобразования.

Сертификация учителей: стало известно, как получить повышение зарплат

Сертификация учителей: стало известно, как получить повышение зарплат

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка рассказала об ужасных реалии сертификации учителей.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа директор школы преподаватель Министерство образования Украины
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