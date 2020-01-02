Сертификация учителей: стало известно, из каких регионов Украины было больше всего участников

Больше всего учителей начальных классов приняли участие в сертификации из Львовской, Днепропетровской и Одесской областей.
Соответствующий отчет обнародовал Украинский центр оценивания качества образования. Отмечается, что меньше всего участников сертификации было в Луганской, Кировоградской и Херсонской областях, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть отчет, доскролльте до конца страницы).
отчет
УЦОКО
Всего на сертификацию зарегистрировалось 857 педагогов, что составляет 85,7% от установленной квоты. В полном объеме использовали квоту в Черновицкой области (100%), несколько ниже показатели в Хмельницкой (97,3%) и Сумской (95,8%) областях. Наименьший процент зарегистрированных – в Николаевской (72,4%), Кировоградской (62,9%), Ивано-Франковской (68,3%) областях.
отчет
УЦОКО
В отчете написано, что больше всего зарегистрировалось на сертификацию педагогов в возрасте 41-50 лет, а меньше всего – в возрасте 51-65 лет. 98,4% участников – женщины. А 30% педагогов имели стаж 11-20 лет.
отчет
УЦОКО
отчет
УЦОКО
отчет
УЦОКО
отчет
УЦОКО
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как участникам сертификации получить обещанное повышение зарплат.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.