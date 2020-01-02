Сертификация учителей: стало известно, из каких регионов Украины было больше всего участников

Больше всего учителей начальных классов приняли участие в сертификации из Львовской, Днепропетровской и Одесской областей.

Соответствующий отчет обнародовал Украинский центр оценивания качества образования. Отмечается, что меньше всего участников сертификации было в Луганской, Кировоградской и Херсонской областях, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть отчет, доскролльте до конца страницы).

отчет УЦОКО

Всего на сертификацию зарегистрировалось 857 педагогов, что составляет 85,7% от установленной квоты. В полном объеме использовали квоту в Черновицкой области (100%), несколько ниже показатели в Хмельницкой (97,3%) и Сумской (95,8%) областях. Наименьший процент зарегистрированных – в Николаевской (72,4%), Кировоградской (62,9%), Ивано-Франковской (68,3%) областях.

отчет УЦОКО

В отчете написано, что больше всего зарегистрировалось на сертификацию педагогов в возрасте 41-50 лет, а меньше всего – в возрасте 51-65 лет. 98,4% участников – женщины. А 30% педагогов имели стаж 11-20 лет.

отчет УЦОКО

отчет УЦОКО

отчет УЦОКО

отчет УЦОКО

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как участникам сертификации получить обещанное повышение зарплат.

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