Сельский голова c Прикарпатья сдал ВНО по четырем предметам

Сельский голова Ясенева-Польного (Ивано-Франковская область) Иван Струтинский сдал ВНО по четырем предметам. Больше всего он набрал по химии – 198 баллов, а меньше по украинскому языку и литературе – 148.

Как говорится в видео газеты "Край", к сдаче такого экзамена Струтинский призывает всех учителей, чтобы проверить свои знания. Это станет примером для учеников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По математике сельский председатель получил 161 балл, а по истории Украины – 166.

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"Я учитель химии, поэтому меня интересовал этот предмет. Ошибся в одном вопросе – первом, как я потом проверил. Наверное, лишние были волнения", – рассказал Струтинский.

Сельский голова сдал ВНО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт назвал основную причину неутешительных результатов ВНО-2019 в Украине.

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