Сельские школьники отстают от городских почти на 3 года: обнародованы результаты PISA

В городах у школьников больше возможностей для получения знаний, чем в сельской местности. Поэтому разница в знаниях учеников городских и сельских школ более чем в 2,5 года.

Об этом заявила министр образования Анна Новосад во время презентации Национального и Международного отчетов по результатам международного исследования качества образования PISA-2018.

Разница в достижениях зависит от типа местности. В крупных городах средний балл составляет 499,4, что существенно отличается от среднего балла учеников, проживающих в небольших городах – 479,9.

Существенно всех отличаются средние баллы учащихся, проживающих в селах, хуторах и сельской местности. Средний балл в таких учеников составляет 420,6. Новосад отметила, что один год среднего образования оценивается в 30 баллов. Поэтому это составляет разницу с крупными городами более чем в 2,5 года обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, также результаты PISA показали, что украинские школьники плохо читают и считают.

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