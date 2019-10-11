Сексуальное образование для школьников: о чем стоит говорить с ребенком в разном возрасте

Большинство украинских учителей скорее откажутся, чем согласятся рассказывать школьникам о сексуальном образовании. Однако его недостаток может привести ко многим негативным последствиям.
Как рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко, следует по мере взросления детей расширять и углублять информацию о половом воспитании.
Детям от 6 до 8 лет стоит рассказывать об основных социальных нормах: неприкосновенность частной жизни и уважение к другим. Они должны знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.
Дети от 9 до 12 должны обладать информацией о контрацепции, беременности и инфекции, передающиеся половым путем. Знать об изменениях в теле во время пубертата, о важности гигиены и ухода за собой в этот период.
А подросткам от 13 до 18 – нужно знать все о менструации и поллюции и изучить правила безопасного секса: как алкоголь и наркотики влияют на адекватность принятия решений.
Следует также знать, что такое концепция согласия и в чем она выражается. Различать манипуляцию, давление и насилие, уметь вести переговоры и владеть методами прекращения отношений.
Сексуальное образование
24 Канал
Как сообщал OBOZREVATEL, мама четырех детей поделилась опытом, как побороть школьный стресс.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.