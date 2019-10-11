Сексуальное образование для школьников: о чем стоит говорить с ребенком в разном возрасте

Большинство украинских учителей скорее откажутся, чем согласятся рассказывать школьникам о сексуальном образовании. Однако его недостаток может привести ко многим негативным последствиям.

Как рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко, следует по мере взросления детей расширять и углублять информацию о половом воспитании.

Детям от 6 до 8 лет стоит рассказывать об основных социальных нормах: неприкосновенность частной жизни и уважение к другим. Они должны знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.

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Дети от 9 до 12 должны обладать информацией о контрацепции, беременности и инфекции, передающиеся половым путем. Знать об изменениях в теле во время пубертата, о важности гигиены и ухода за собой в этот период.

А подросткам от 13 до 18 – нужно знать все о менструации и поллюции и изучить правила безопасного секса: как алкоголь и наркотики влияют на адекватность принятия решений.

Следует также знать, что такое концепция согласия и в чем она выражается. Различать манипуляцию, давление и насилие, уметь вести переговоры и владеть методами прекращения отношений.

Сексуальное образование 24 Канал

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