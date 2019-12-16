Сдача ВНО по-новому: в Раде объяснили, что ждет школьников

В Украине с 2021 года станет обязательной для школьников аттестация в форме внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике.

Подробности нововведения раскрыла в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от "Слуги народа", представитель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Хочу успокоить будущих абитуриентов. Мы будем иметь два вида тестов. Первый – для тех, кто поступает на мехмат, на математические факультеты. Они будут сдавать углубленный уровень. А те, кто вступает на специальности, где не нужна математика для вступления, будут сдавать базовый уровень", – объяснила Гришина.

Депутат развеяла опасения абитуриентов, что всем обязательно придется сдавать математику для поступления на любую специальность.

"Ситуация будет такая же, как и сейчас. Сейчас у нас три предмета ВНО сдают. Так и останется – для того, чтобы поступить, надо будет сдавать три ВНО. Но государственная аттестация будет состоять из четырех предметов, и один из них будет математика", – отметила она.

"С 2021 года дополнительно устанавливается экзамен после окончания школы, который будут сдавать в форме ВНО, чтобы государство проконтролировало уровень знаний по математике, потому что у нас есть проблема с математикой. Но это не означает, что этот сертификат надо будет сдавать везде на все специальности", – добавила Гришина.

vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минобразования Анна Новосад заявила о необходимости "побороть страх детей перед математикой".

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