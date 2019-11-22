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"Счастье от ума": писатель мощно высказался об обучении и поразил сеть

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Основатель первой в Украине частной школы – лицея "Гранд", писатель Владимир Спиваковский подчеркнул, что решение школьных задач по математике не повысит уровень интеллекта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, есть много умных людей, которые никогда не учились в школе, а также много глупых – бывших золотых медалистов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Разум выращивается совсем другими упражнениями. Например, научиться связывать, казалось бы, несовместимые явления: прямолинейное движение грузов с прямолинейным движением своей карьеры, скорость лодки против течения со скоростью налаживания коммуникаций со своими родственниками, математические синусоиды с жизненными биоритмами. Поэтому и возникла новая поговорка: "Счастье от ума", – отметил Спиваковский.

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По его мнению, раньше люди думали, что умнее тот, у кого мозг больше. Потом решили, что не размер мозга нужно измерять, а количество нейронов. А после всех открытий в области гравитации начали уже измерять и уровень притяжения нейронов между собой.

Писатель мощно высказался об обучении

Писатель мощно высказался об обучении

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Пользователи сети начали обсуждать в комментариях на эту тему. Они отмечали, что действительно интеллект определяется не количеством знаний, а умением учиться и использовать полученные навыки для собственной самореализации.

"Счастье от ума": писатель мощно высказался об обучении и поразил сеть

Скриншот комментариев

"Счастье от ума": писатель мощно высказался об обучении и поразил сеть

Скриншот комментариев

"Счастье от ума": писатель мощно высказался об обучении и поразил сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая учительница мира обратилась к коллегам.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Владимир Спиваковский
Место
Украина
Теги
школа математика
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