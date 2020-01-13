Самые активные регионы и популярные предметы: появились интересные данные о пробном ВНО-2020

Активнее всех регистрируются на пробное внешнее независимое оценивание в 2020 году в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Такие данные представили региональные центры оценивания качества образования по состоянию на 10 января. Так, сформировано 74 057 заявок на участие в пробном ВНО, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Оплачено проведение пробного внешнего независимого оценивания по 18 623 тестирований. Большинство (8 223 человек) изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам", – говорится в сообщении.

Больше всего будущие абитуриенты и выпускники школ выбирали пробные тестирования по украинскому языку и литературе – 37 435, математики – 14 020, английского языка – 10 541, истории Украины – 7 034.

Следует отметить, что регистрация на пробное ВНО продлится до 24 января. Напомним, стоимость составит от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта; по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) – 28 марта. В день проведения тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

Появились интересные данные о пробное ЗНО-2020 osvita.smr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине указали на проблемы пробного ВНО.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!