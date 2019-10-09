Самую лучшую учительницу Украины в родной школе оригинально поздравили с победой

Учительницу Наталью Кідалову, которая стала триумфатором премии Global Teacher Prize Ukraine 2019, в ее родной специализированной школе №23 города Мелитополя Запорожской области оригинально поздравили с победой.

Когда педагог зашла в коридор учебного заведения, то школьники сразу ей начали вручать по дороге необычные яблоки: на бумажных листочках плодов были написаны слова: "Надихаємося", "Захоплюємося", "Радіємо", "Любимо", пишет Mltpl.city (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы смотрели церемонию всей семьей, и не только собственной, но и всей школьной семьей, каждый на телефоне был, следили с того момента, как она вышла из машины и к финалу", – рассказала директор школы Елена Тюрина.

Кидалова, едва сдерживая слезы, поблагодарила коллег и школьников за теплый прием.

"Я благодарю вас всех, я вас всех люблю! Этот приз я принесла с собой, он будет находиться в школе. Я уверена: если бы я училась не в этой школе, если бы я пришла работать не в эту школу и меня учили не мои учителя, и у меня были другие ученики, чем сейчас, не было бы этой награды и этой премии! Поэтому это все благодаря вам, потому что учитель есть благодаря ученикам, коллегам, школе", – подчеркнула Кидалова.

В школе кидалово поздравили с победой mltpl.city

Учительницу поздравили яблоками mltpl.city

Как сообщал OBOZREVATEL, учительница мощно обратилась к Украинской.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!