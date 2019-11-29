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Самоубийство в черновицкой школе: появились подробности трагедии

2.5т
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Дворник, который повесился в одной из школ города Черновцы, вероятно совершил самоубийство из-за долга за коммуналку.

Как говорится в сюжете программы "Свідок", оказалось, что тело мужчины увидела на боковых сразу не уборщица, а ученик 9-го класса, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Педагоги и техработники школы, где произошла трагедия, – шокированы. Говорят, 61-летний пенсионер жил один, работал на полставки дворником. Был спокойным и любезным. Но имел почти 10 тысяч гривен долгов за коммуналку, за что его квартиру отключили от газоснабжения. Еще человек перенес расходную операцию.

Место, где совершил самоубийство дворник

Место, где совершил самоубийство дворник

Скриншот

"Я здесь работаю около двух лет, его знаю давно, он человек хороший, жизнерадостный, веселый. Случайно увидели, он еще пришел на смену, отработал нормально, оставил записку, а что в душе у человека произошло – никто не может знать", – рассказали техработницы школы Татьяна и Лидия.

На боковых лестнице обнаружили тело мужчины

На боковых лестнице обнаружили тело мужчины

АСС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах студентка совершила ужасное самоубийство.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Черновцы
Теги
скандал в школе самоубийство долги
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Кропива Макс
Кропива Макс
А что Зе разве не поднял дворникам зарплату? Или подняли только учителям до 4000$ и все? Такие долги, и это после того как комуналку снизили после правления проклятого барыги.
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