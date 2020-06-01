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Юлия Бровинская
Юлия Бровинская
Руководитель благотворительной организации "Фонд Максима Степанова" Все статьи автора

Самая большая проблема карантина – не все готовы учиться

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Проект Прошколу провел опрос учителей об их дистанционной работе. Более 1400 педагогов со всей страны поделились своими методами онлайн-уроков, распорядком дня и проблемами, с которыми пришлось столкнуться во время карантина. То, что школа оказалась в нетипичных условиях, в какой-то степени пошло на пользу всем участникам процесса. Но с другой стороны, сразу стало понятно, где слабые места нашего образования.

Почему школа не готова к дистанционному образованию?

Неожиданности не случилось, половина учителей отметили, что и детям, и педагогам не хватает техники и оборудования. Даже если у самой школы есть мультимедийные или компьютерные классы, этого не хватит для всего педколлектива, чтобы обеспечить эффективную работу на дому.

"Работать на стареньком ноутбуке с медленным интернетом – это еще хуже, чем просто сбрасывать домашку в Viber. Невозможно заинтересовать и удержать внимание детей, если ваша связь постоянно прерывается" –Татьяна, учительница младших классов.

То, что материальная составляющая хромает, только первая проблема. Следующая – в том, что учителя, какими бы опытными и профессиональными они ни были, оказались не готовыми к вызовам дистанционного образования. Кто-то не до конца умеет работать с техникой, у кого-то страх работать на камеру. Учиться приходится быстро и в процессе, буквально методом проб и ошибок.

"Мой рабочий день длится 12:00, ведь пока я протестую новые программы, проверю домашнюю работу, подберу интересный материал, времени на себя и семью не остается совсем. Добавьте к этому еще постоянные индивидуальные консультации с детьми и родителями, которые постоянно стресуют" – Ольга, преподаватель математики и информатики

Карантин стал временем экспериментов и нового формата сотрудничества. Когда учитель стал модератором процесса, а большая часть ответственности за результаты легла на плечи самих родителей и детей.

Юлия Бровинская - опрос учителей

Юлия Бровинская - опрос учителей

Педагогическая пресса

Хотят ли дети учиться дома?

Результаты опроса показали, что половина педагогов читали уроки онлайн для менее, чем 10 учеников одновременно. Вспомним, что классы в городских школах – это, как правило, более 25 детей. А значит, половина из них не занимаются дома регулярно.

"Как оказалось, мы не научили детей главном – учиться. Они не хотят самостоятельно выполнять задачи и не понимают, зачем им все эти правила и формулы, если можно дома полежать и посмотреть Youtube или TikTok", – Олег, директор школы

Каждый 5-й учитель не может контролировать успехи учеников на карантине. Как отметили 74% педагогов, им не хватает коммуникации с детьми. Еще 44% добавили, что им не удается привлечь к обучению всех детей, а домашние задания часто выполняют безответственно и нечестно. И к сожалению, пока нет механизмов, как на это повлиять или контролировать. Ведь средств на платные платформы у школ нет. И в Украине вообще не хватает унифицированной системы дистанционного образования.

Дети не хотят учиться во время карантина

Дети не хотят учиться во время карантина

Українська правда

Чем же пользуются учителя при работе дома?

Как оказалось, среди всех программ и инструментов безусловный лидер – мессенджер Viber. Им пользуются 96% опрошенных учителей. Рейтинг онлайн-помощников выглядит так:

63% – Youtube

37% – Школа онлайн (уроки по телевидению)

36% – Facebook

32% – Zoom

25% – E-mail

20% – Google Classroom

А равное количество голосов – 16% – набрали Skype, Google Drive и сайты школ.

Как оказалось, мало кто из учителей пользуется специальными платформами или программами, где можно создавать уроки, домашние задания, проверять их и проводить оценивание. Не потому, что учителя не хотят этого делать, а потому, что часто им не хватает техники и высокоскоростного интернета. Поэтому 80% опрошенных преподавателей проверяют домашние работы через мессенджеры, а 7% – с помощью электронной почты.

Но несмотря на все трудности, каждый 3-й учитель снимает видеолекции и объяснение для детей, а 61% самостоятельно создают уроки в интернете.

Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн

sigmatv.com.ua

Как карантин повлиял на психологическое состояние учителей?

Почти 90% учителей единогласно отметили, что школа поддержала их во время карантина. Руководители делали все возможное, чтобы облегчить работу коллег и создать все условия для эффективной работы. Однако даже несмотря на поддержку, учителя оказались в состоянии неопределенности. Как отметили 92% опрошенных: "работать дома значительно труднее".

Каждый 5-й педагог рассказал об ухудшении зрения – постоянная работа за экраном и стресс негативно повлияли на здоровье учителей. Кто-то отметил психологическое выгорание, а кто-то откровенно сказал, что находится на грани нервного срыва.

Однако, 30% преподаватели утверждают, что чувствуют себя оптимистично, а 25% полны мотивации, ведь именно сейчас время испытывать новые методики, форматы обучения и предлагать свои авторские программы. Но рядом с этим, 16% учителей испытывают сильный стресс, а 24% чувствуют себя раздраженными.

Карантин стал испытанием для всех участников образовательного процесса. Как будет, когда все вернутся к привычному режиму – не знает никто. И учителя, и руководители школ повторяют: "неизвестно, как карантин повлиял на образование, но известно одно – так, как было раньше, уже не будет".

Если у учителей возникают какие-либо вопросы, они могут обратиться в бесплатную консультацию Прошколу info@proshkolu.com

Юлия Бровинская - опрос учителей

Юлия Бровинская - опрос учителей

НУШ

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Автор
Юлия Бровинская Юлия Бровинская
Темы
Обучение Карантин в Украине Школа
Персоны
Юлия Бровинская Максим Степанов
Теги
дети Pro.школу преподаватель карантин
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