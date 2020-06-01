Самая большая проблема карантина – не все готовы учиться

Проект Прошколу провел опрос учителей об их дистанционной работе. Более 1400 педагогов со всей страны поделились своими методами онлайн-уроков, распорядком дня и проблемами, с которыми пришлось столкнуться во время карантина. То, что школа оказалась в нетипичных условиях, в какой-то степени пошло на пользу всем участникам процесса. Но с другой стороны, сразу стало понятно, где слабые места нашего образования.

Почему школа не готова к дистанционному образованию?

Неожиданности не случилось, половина учителей отметили, что и детям, и педагогам не хватает техники и оборудования. Даже если у самой школы есть мультимедийные или компьютерные классы, этого не хватит для всего педколлектива, чтобы обеспечить эффективную работу на дому.

"Работать на стареньком ноутбуке с медленным интернетом – это еще хуже, чем просто сбрасывать домашку в Viber. Невозможно заинтересовать и удержать внимание детей, если ваша связь постоянно прерывается" –Татьяна, учительница младших классов.

То, что материальная составляющая хромает, только первая проблема. Следующая – в том, что учителя, какими бы опытными и профессиональными они ни были, оказались не готовыми к вызовам дистанционного образования. Кто-то не до конца умеет работать с техникой, у кого-то страх работать на камеру. Учиться приходится быстро и в процессе, буквально методом проб и ошибок.

"Мой рабочий день длится 12:00, ведь пока я протестую новые программы, проверю домашнюю работу, подберу интересный материал, времени на себя и семью не остается совсем. Добавьте к этому еще постоянные индивидуальные консультации с детьми и родителями, которые постоянно стресуют" – Ольга, преподаватель математики и информатики

Карантин стал временем экспериментов и нового формата сотрудничества. Когда учитель стал модератором процесса, а большая часть ответственности за результаты легла на плечи самих родителей и детей.

Юлия Бровинская - опрос учителей Педагогическая пресса

Хотят ли дети учиться дома?

Результаты опроса показали, что половина педагогов читали уроки онлайн для менее, чем 10 учеников одновременно. Вспомним, что классы в городских школах – это, как правило, более 25 детей. А значит, половина из них не занимаются дома регулярно.

"Как оказалось, мы не научили детей главном – учиться. Они не хотят самостоятельно выполнять задачи и не понимают, зачем им все эти правила и формулы, если можно дома полежать и посмотреть Youtube или TikTok", – Олег, директор школы

Каждый 5-й учитель не может контролировать успехи учеников на карантине. Как отметили 74% педагогов, им не хватает коммуникации с детьми. Еще 44% добавили, что им не удается привлечь к обучению всех детей, а домашние задания часто выполняют безответственно и нечестно. И к сожалению, пока нет механизмов, как на это повлиять или контролировать. Ведь средств на платные платформы у школ нет. И в Украине вообще не хватает унифицированной системы дистанционного образования.

Дети не хотят учиться во время карантина Українська правда

Чем же пользуются учителя при работе дома?

Как оказалось, среди всех программ и инструментов безусловный лидер – мессенджер Viber. Им пользуются 96% опрошенных учителей. Рейтинг онлайн-помощников выглядит так:

63% – Youtube

37% – Школа онлайн (уроки по телевидению)

36% – Facebook

32% – Zoom

25% – E-mail

20% – Google Classroom

А равное количество голосов – 16% – набрали Skype, Google Drive и сайты школ.

Как оказалось, мало кто из учителей пользуется специальными платформами или программами, где можно создавать уроки, домашние задания, проверять их и проводить оценивание. Не потому, что учителя не хотят этого делать, а потому, что часто им не хватает техники и высокоскоростного интернета. Поэтому 80% опрошенных преподавателей проверяют домашние работы через мессенджеры, а 7% – с помощью электронной почты.

Но несмотря на все трудности, каждый 3-й учитель снимает видеолекции и объяснение для детей, а 61% самостоятельно создают уроки в интернете.

Всеукраинская школа онлайн sigmatv.com.ua

Как карантин повлиял на психологическое состояние учителей?

Почти 90% учителей единогласно отметили, что школа поддержала их во время карантина. Руководители делали все возможное, чтобы облегчить работу коллег и создать все условия для эффективной работы. Однако даже несмотря на поддержку, учителя оказались в состоянии неопределенности. Как отметили 92% опрошенных: "работать дома значительно труднее".

Каждый 5-й педагог рассказал об ухудшении зрения – постоянная работа за экраном и стресс негативно повлияли на здоровье учителей. Кто-то отметил психологическое выгорание, а кто-то откровенно сказал, что находится на грани нервного срыва.

Однако, 30% преподаватели утверждают, что чувствуют себя оптимистично, а 25% полны мотивации, ведь именно сейчас время испытывать новые методики, форматы обучения и предлагать свои авторские программы. Но рядом с этим, 16% учителей испытывают сильный стресс, а 24% чувствуют себя раздраженными.

Карантин стал испытанием для всех участников образовательного процесса. Как будет, когда все вернутся к привычному режиму – не знает никто. И учителя, и руководители школ повторяют: "неизвестно, как карантин повлиял на образование, но известно одно – так, как было раньше, уже не будет".

Если у учителей возникают какие-либо вопросы, они могут обратиться в бесплатную консультацию Прошколу info@proshkolu.com

Юлия Бровинская - опрос учителей НУШ

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