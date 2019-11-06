"Сам спровоцировал": в Ивано-Франковске учителя обвинили избитого школьника

Учителя ООШ № 25 в Ивано-Франковске обвинили второклассника в провокациях, из-за которых его избили в школьном туалете.

Как рассказала мать пострадавшего Ульяна Иваночко, мальчика избили до начала каникул, говорится в сюжете UA: Карпаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, мальчик пришел в туалет на перемене, а одноклассники его закрыли там и начали бить. Второклассник пожаловался учительнице, а она ответила, что это не ее проблемы. Ульяна Иваночко говорит, что дети издеваются еще над одним мальчиком, но учительница это умалчивает.

Учительница Оксана Пристай рассказала, что об этой ситуации слышит впервые. Также она отметила, что ребенок опаздывает и не работает на уроках.

"На уроке его рука направилась в портфель соседа, то есть он что-то искал", – добавила учительница.

Заместитель директора Антонина Гонтарь пообещала провести служебное расследование.

"Ребенка не травят. Мальчик сам провоцирует других детей, чтобы они его ударили", – прокомментировала Гонтарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста.

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