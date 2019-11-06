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"Сам спровоцировал": в Ивано-Франковске учителя обвинили избитого школьника

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Учителя ООШ № 25 в Ивано-Франковске обвинили второклассника в провокациях, из-за которых его избили в школьном туалете.

Как рассказала мать пострадавшего Ульяна Иваночко, мальчика избили до начала каникул, говорится в сюжете UA: Карпаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, мальчик пришел в туалет на перемене, а одноклассники его закрыли там и начали бить. Второклассник пожаловался учительнице, а она ответила, что это не ее проблемы. Ульяна Иваночко говорит, что дети издеваются еще над одним мальчиком, но учительница это умалчивает.

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Учительница Оксана Пристай рассказала, что об этой ситуации слышит впервые. Также она отметила, что ребенок опаздывает и не работает на уроках.

"На уроке его рука направилась в портфель соседа, то есть он что-то искал", – добавила учительница.

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Заместитель директора Антонина Гонтарь пообещала провести служебное расследование.

"Ребенка не травят. Мальчик сам провоцирует других детей, чтобы они его ударили", – прокомментировала Гонтарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
скандал в школе конфликт в школе
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