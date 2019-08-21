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С сентября украинские школьники смогут учиться дома без уважительных причин: в Минобразования рассказали подробности

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С сентября 2019 года родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения – семейным образованием, экстернатом или педагогическим патронажем. Зачисление ученика на домашнее обучение не потребует дополнительного согласования.

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины, соответствующие изменения в Положение, которое будет регулировать каждую из этих форм, вступили в силу 20 августа.

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"Отныне родители смогут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности. Они также смогут участвовать в формировании учебного плана или программы, если речь идет о ребенке с особыми образовательными потребностями", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Ранее ребенок мог учиться на индивидуальной форме исключительно при наличии уважительных причин. Разрешение на такое обучение обязательно должно предоставить местное управление образования. Отныне зачисления (перевода) ученика на любую из индивидуальных форм не требует дополнительного согласования.

домашнее обучение

домашнее обучение

Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, готовы ли школы и детсады Украины к новому учебному году.

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Тема
Школа
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Бегите с этой нацистской колонии, в урине жизнь не возможна)))
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