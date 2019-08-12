"Не молчите!" Популярная украинская рэперша обратилась к школьникам

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, призвала школьников не бояться и не стыдиться, а открыто говорить о буллинге в учебных заведениях и не замалчивать подобные случаи.

Как написала певица в Instagram, в школьные годы над ней издевались одноклассники из-за избыточного веса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В мои годы начальной школы к нам из крупных городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в различных персонажей – графинь, принцесс, снежных королев и тому подобное. В актовом зале 1-2 раза в год собирался поток детей – а, б, в классы одного года и по очереди фотографировались. Эти костюмы никогда на меня не налезали", – рассказала Alyonа Alyona.

Школьники смеялись над ней и оскорбляли.

"Что, жируха, не влезаеш?", "Алена, а что, костюм мачехи для тебя не привезли?", "ты только не меряй, потому что костюм треснет i нам не в чем будет фоткаться", – такие фразы неоднократно слышала рэперша от одноклассников.

По словам Алены, было морально тяжело такое выдерживать и такие моменты навсегда остаются в памяти.

"Но, я та, кем я есть. Теперь я смело могу делиться такими историями и открыто говорить об этом. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели. Если у вас есть такие истории, говорите об этом! Тема "хейтерства"должна быть открытой!" – призвала рэперша.

Alyona Alyona Instagram Alyona Alyona

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