"Не молчите!" Популярная украинская рэперша обратилась к школьникам

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, призвала школьников не бояться и не стыдиться, а открыто говорить о буллинге в учебных заведениях и не замалчивать подобные случаи.
Как написала певица в Instagram, в школьные годы над ней издевались одноклассники из-за избыточного веса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"В мои годы начальной школы к нам из крупных городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в различных персонажей – графинь, принцесс, снежных королев и тому подобное. В актовом зале 1-2 раза в год собирался поток детей – а, б, в классы одного года и по очереди фотографировались. Эти костюмы никогда на меня не налезали", – рассказала Alyonа Alyona.
Школьники смеялись над ней и оскорбляли.
"Что, жируха, не влезаеш?", "Алена, а что, костюм мачехи для тебя не привезли?", "ты только не меряй, потому что костюм треснет i нам не в чем будет фоткаться", – такие фразы неоднократно слышала рэперша от одноклассников.
По словам Алены, было морально тяжело такое выдерживать и такие моменты навсегда остаются в памяти.
"Но, я та, кем я есть. Теперь я смело могу делиться такими историями и открыто говорить об этом. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели. Если у вас есть такие истории, говорите об этом! Тема "хейтерства"должна быть открытой!" – призвала рэперша.
Alyona Alyona
Instagram Alyona Alyona
НУ ШО, ЖИРУХА ... ⠀ В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и остаются в памяти. ⠀ В мои годы начальной школы к нам из крупных городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в различных персонажей - графинь, принцесс, снежных королев и тому подобное. ⠀ Это происходило 1-2 раза в год. В актовом зале собирался поток детей - а, б, в классы одного года и почерзi фотографировались. Так вот. Эти костюмы никогда на меня не налезали. Оставить меня же в классе не могли, поэтому я сидела в зале i ждала, пока всех сфотографируют. I все это время с меня все смеялись i говорили кучу обидных слов, типа "шо, жируха, не влезает?", "Ты только не меряет, потому костюм треснет i нам ни в чем будет фоткаться", "Алена, а что, костюм мачехи для тебя не привезли? " и тд. ⠀ Это были морально тяжелые пару часов, которые повторялись каждый год. ⠀ Такие моменты не выкинешь из памяти. НО, я та, кем я есть. Теперь я смело могу делиться такими историями и открыто говорить об этом. Не надо бояться, не надо стесняться. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели. ⠀ Если вы такие истории, говорите об этом! Тема "хейтерства" должна быть открытой! ⠀ Спасибо @aleksey_durnev, вдохновленный на откровенность. ⠀ Говорите об этом с хэштегом #refreshconfidence # освиживпевненисть
Как сообщал OBOZREVATEL, китайского учителя наказали за то, что он угрожал и оскорблял школьницу.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.