С интернетом и без туалетов на улице: правительство выделит 7,5 млрд грн на школы Украины

Правительство выделит в 2020 году 7,5 млрд гривен на НУШ и реконструкцию опорных школ, чтобы эффективнее развивать образовательную инфраструктуру.

Как сообщила министр образования Анна Новосад, эта сумма вдвое превышает субвенцию за 2019 год, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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"На Сумщине больше нет туалетов на улице, все средства на Новую украинскую школу, проведение интернета, закупку компьютеров, естественно-математических кабинетов и украинского языка использовано в максимальном объеме – это результат, к которому должны стремиться другие регионы", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, в 2020 году впервые запланировали целевую субвенцию для развития опорных школ – 3,5 млрд грн. Также в Минобразования запланировали, чтобы каждый год эта субвенция только росла, и дети в сельской местности могли получать лучшее качество образования.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад рассказала, какие сельские школы не закроют в Украине.

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