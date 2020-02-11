Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

С интернетом и без туалетов на улице: правительство выделит 7,5 млрд грн на школы Украины

756
Читать материал на украинском

Правительство выделит в 2020 году 7,5 млрд гривен на НУШ и реконструкцию опорных школ, чтобы эффективнее развивать образовательную инфраструктуру.

Как сообщила министр образования Анна Новосад, эта сумма вдвое превышает субвенцию за 2019 год, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Новости
Новосад анонсировала важные изменения для колледжей

"На Сумщине больше нет туалетов на улице, все средства на Новую украинскую школу, проведение интернета, закупку компьютеров, естественно-математических кабинетов и украинского языка использовано в максимальном объеме – это результат, к которому должны стремиться другие регионы", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, в 2020 году впервые запланировали целевую субвенцию для развития опорных школ – 3,5 млрд грн. Также в Минобразования запланировали, чтобы каждый год эта субвенция только росла, и дети в сельской местности могли получать лучшее качество образования.

Без туалетов на улице: правительство выделит 7500000000 грн в школы Украины

Без туалетов на улице: правительство выделит 7500000000 грн в школы Украины

педагогическая пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад рассказала, какие сельские школы не закроют в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины школа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а украинцы нас убеждали, что уже много-много лет нет на Украине школьных уличных туалетов...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"правительство выделит 7,5 млрд грн на школы Украины" - вот только вопрос - дойду ли они до адресата через всех этих "почтальонов"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0