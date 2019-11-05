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С дырками и печным отоплением: на Прикарпатье забили тревогу из-за аварийной школы

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В селе Небылов на Прикарпатье дети учатся в школе с дырками в фундаменте и фасадом, из которого сыплется штукатурка, а внутри печное отопление.

Учиться в таких условиях сложно, ведь в любой момент здание может обрушиться, говорится в сюжете "Факты. ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В школе обучается более 500 учеников. Однако три корпуса могут вместить только 200 школьников.

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Зимой тепло от печек выветривается уже к третьему уроку. В 2019 году в старой хижине заменили крышу и провели электрическую систему отопления, но запустить ее не могут. Здесь занимаются ученики младших классов и группы продленного дня. Зданию 70 лет. Капитальных ремонтов никогда не делали. Поэтому нужно строить новое помещение, потому что старое долго не выдержит.

"Из-за снега потолок затекал и отпадал. Отапливаем в классах дровами. А тепло от печек выветривается уже к третьему уроку", – рассказали учительницы начальных классов.

В управлении образования обещают до старого корпуса подключить электрокотельню, провести воду и обустроить теплые туалеты. На остальное денег не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни школьники отказались от обучения.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
конфликт в школе скандал в школе
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