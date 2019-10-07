Что ждет русскоязычные школы Украины: появилось официальное разъяснение

В Украине все государственные школы с русским языком преподавания с сентября 2020 года перейдут на украинский язык.

Подробности инициативы Министерства образования и науки в эфире ObozTV рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Есть закон Украины об образовании, который четко определяет, что языком обучения в украинской школе является государственный язык, то есть украинский. Это абсолютно не мешает изучать любой другой язык, в том числе язык нацменьшинств на соответствующих уроках", – пояснил омбудсмен.

Горбачев отметил, что соответствующий закон был принят еще два года назад, в сентябре 2017 года, а сейчас идет переходной период.

По его словам, в случае, "если это уроки русского языка или зарубежной литературы, где изучают произведения российской литературы", то насчет языка обучения "нет никаких возражений". Однако остальные предметы необходимо преподавать на украинском.

"Тесты внешнего независимого оценивания, которые засчитываются как государственная итоговая аттестация и засчитываются как вступительные экзамены в высшее учебное заведение, проводят на украинском языке. Готовить детей к экзамену надо именно на украинском языке. Учитель должен владеть украинским языком, иначе он не имеет права работать в государственной украинской школе", – подчеркнул Горбачев.

Он отметил, что обязанность контролировать соблюдение языкового законодательства возложена на администрацию школы. Также защитой государственного языка в образовательной сфере будет заниматься языковой омбудсмен.

"Если мы видим, что в некоторых школах это абсолютно четкое требование закона не выполняется, то есть родители, которые могут обращаться в администрацию школы, органы управления образованием, в другие государственные органы, которые должны контролировать соблюдение действующего законодательства", – сообщил омбудсмен.

Горбачев рассказал, что за невыполнение закона директорам школ будут делать выговоры и увольнять с должностей.

Также он уточнил, что частным школам, в отличие от государственных, оставят право выбирать язык обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство образования и науки призвало руководителей всех учебных заведений применять государственный язык в образовательном процессе.

Также в МОН поручили учителям школ и преподавателям высших учебных заведений разработать пособия по применению нового украинского правописания.

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