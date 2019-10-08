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Русскоязычные классы будут! В Одессе пошли против Новосад

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Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что ученики начальных классов смогут учиться на русском языке.

Таким образом чиновница отреагировала на решение министра образования Анны Новосад с сентября 2020 года осуществлять образовательный процесс в школах на украинском языке, говорится в видеокомментарии канала "Думская, 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"С 1 по 4 классы в одесских школах будут продолжать действовать классы обучения на русском языке, если этого захотят родители школьников. Что же касается средних классов (с 5 по 9), то там, согласно законодательству, может проводиться обучение на языках коренных народов Украины", – сообщила Буйневич.

Также отмечается, что дети, которые поступили в школу до 1 сентября 2018 года, будут продолжать обучение по старым правилам.

Буйневич добавила, что в Одессе нет русскоязычных школ, но родители некоторых первоклассников в 2019 году выбрали русский языком обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть возмутил русскоязычный учебник в музыкальной школе Киева.

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Тема
Школа
Место
Украина Одесса
Теги
школа русский язык новости Одессы
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
молодец!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
С каких пор свинорусы это коренной народ Украины?! Пхахаххахахаххахаах
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Себостьян Прейро, с тех самых, когда вы, селюки, еще в хлеву польском спали с курями и петухами ...
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