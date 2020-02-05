Руководство отрицает: в Черкасской области детей в садике кормили червяками

В детском саду "Зірочка" города Чигирин Черкасской области детям подали на обед компот из червями, однако руководство считает это фальсификацией.

Как говорится в сюжете программы "Свидетель" на НТН, родители заявили, что уже не первый раз в дошкольном учреждении поднимается тема некачественного питания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Терпение работникам столовой в детском саду лопнуло, и они решили обнародовать в соцсети фото продуктов, из которых им приходится готовить для детей. На них зафиксировано фарш из сплошного жира, из которого малышам делают тефтели. Также повара выбирали из сухофруктов червей, чтобы они не попали в компот дошкольников.

"Это уже третий скандал. После скандалов месяц все хорошо, еда соответствует нормам, а потом все снова. Раньше детей накормили кашей из гороха и жареной мойвой с костями", – рассказал один из родителей.

Скриншот видео

Мясо для детей, которое почти полностью состоит из сала Скриншот видео

Сухофрукты с червями Скриншот видео

Заведующая детсада Раиса Вараницкая сообщила, что о скандалах из-за некачественного питания ей неизвестно, а за прием продуктов соответствует кладовщик. Последняя тоже своей вины не видит.

Детсадом уже заинтересовалась Держпродспоживслужба, а в местном отделе образования заявили, что проведут служебную проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области разгорелся скандал из-за жутких условий в новом детском саду.

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