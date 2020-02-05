Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Руководство отрицает: в Черкасской области детей в садике кормили червяками

3.8т
Читать материал на украинском

В детском саду "Зірочка" города Чигирин Черкасской области детям подали на обед компот из червями, однако руководство считает это фальсификацией.

Как говорится в сюжете программы "Свидетель" на НТН, родители заявили, что уже не первый раз в дошкольном учреждении поднимается тема некачественного питания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Стоял босой и плакал: в Полтаве воспитательница закрыла в туалете трехлетнего мальчика

Терпение работникам столовой в детском саду лопнуло, и они решили обнародовать в соцсети фото продуктов, из которых им приходится готовить для детей. На них зафиксировано фарш из сплошного жира, из которого малышам делают тефтели. Также повара выбирали из сухофруктов червей, чтобы они не попали в компот дошкольников.

"Это уже третий скандал. После скандалов месяц все хорошо, еда соответствует нормам, а потом все снова. Раньше детей накормили кашей из гороха и жареной мойвой с костями", – рассказал один из родителей.

Руководство отрицает: в Черкасской области детей в садике кормили червяками

Скриншот видео

Мясо для детей, которое почти полностью состоит из сала

Мясо для детей, которое почти полностью состоит из сала

Скриншот видео

Сухофрукты с червями

Сухофрукты с червями

Скриншот видео

Заведующая детсада Раиса Вараницкая сообщила, что о скандалах из-за некачественного питания ей неизвестно, а за прием продуктов соответствует кладовщик. Последняя тоже своей вины не видит.

Детсадом уже заинтересовалась Держпродспоживслужба, а в местном отделе образования заявили, что проведут служебную проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области разгорелся скандал из-за жутких условий в новом детском саду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Питание Дошкольный период
Место
Украина Черкассы
Теги
дети питание детский сад
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый Человек
Белый Человек
Привыкайте, украинцы, к новой европейской кухне! Червячки - чистый белок и добыть легко))).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0