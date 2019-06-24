Руководство для взрослых, которые не умеют играть с детьми

Игра в детстве необходима для развития личности, утверждают специалисты, а конвенция ООН по правам ребенка признает игру одним из основных прав человека. "В теории игра с ребенком должно быть простым делом в мире. Ведь правил нет ", - говорится на странице ресурса Forge.

Но на практике многие взрослые стесняются, теряются и не знают, как включиться в обычную детскую возню. "Для детей игра - врожденное - инстинктивное, эволюционное поведение - и границы между игрой и реальностью не существует. Когда ребенок играет в дракона, он просто дракон", - говорит Майкл Фоллетт, директор международной организации OPAL, которая помогает начальным школам включить игры в учебный процесс.

Взрослым тоже не стоит отчаиваться, уверены психологи. Мама, папа, няня, дедушка или тетя - кто угодно может вновь научиться играть. Ведь прежде все мы это умели.

Итак, с ребенком до 1 года

"Играйте" лицом. Поднимайте брови, улыбайтесь, таращит глаза, составляйте губы бантиком - словом, используйте мимику. Даже совсем маленькие дети любят наблюдать за лицами людей и живо реагируют на чужие эмоции.

Задействуйте голос. Читайте вслух книги, пойте. Даже когда ребенок еще "не понимает", он все равно слушает. Проговаривайте даже обычные ежедневные дела: готовя завтрак или убирая комнату, можно рассказывать ребенку, что именно вы сейчас делаете.

С ребенком от 1 до 3 лет

Не переусердствуйте. "Игра - это процесс, который происходит от ребенка, и она возглавляется ребенком", - говорит Фоллетт. Сейчас ваша роль, как взрослого, заключается в создании безопасного пространства для ребенка. Отодвиньте кресло, чтобы между ним и стеной образовалась "пещера с сокровищами", позаботьтесь о большом количестве реквизита. Реквизит - это не обязательно игрушки, ведь фантазия ребенок наделяет магическими качествами даже обычную ложку.

Ребенок набил крошек печенья в USB-порт телевизора? Глубоко вдохните и не ругайте отпрыска. Дайте ему сортер или мерные чашки из кухни и покажите, как интересно и безопасно поместить один предмет в другой.

С ребенком от 3 до 5 лет

Проговаривайте правила. Вы можете спокойно, без крика отстаивать свое право не быть котиком десятый раз подряд. Соседский ребенок, который пришел поиграть с вашей, тоже имеет право не хотеть снова быть котиком. Какая игра будет следующей, кто какую роль в ней получит - все это можно озвучивать и учить ребенка договариваться.

Чаще бывайте на свежем воздухе. Родители 4-леток иногда более озабочены изучением азбуки и подготовкой к школе, чем физическим развитием ребенка. Прыгайте вместе в кучу листьев, играйте в прятки, запускайте воздушных змеев, стройте песчаные или снежные замки - лишь бы все эти действия были безопасными для всех участников игры.

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