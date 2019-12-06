Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Рот закрой!" В России учительница устроила школьникам "инквизицию". Видео

1.1т
Читать материал на украинском

Учительница одной из школ Москвы (Россия) накричала в коридоре на детей, которые шумели во время Рождественского поста.

Школьники сняли на видео, как педагог выспрашивает у детей, кто крещен и ходит в церковь. Ролик опубликован в Telegram-канале "Московские новости", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Гомосексуализм – это грех!" В США уволили учительницу из-за скандального заявления

"Идут основы православной культуры, идет пост, а они так себя ведут! Поднимите руки, кто крещен из вас? Нехристь! Кто в храм ходить? А почему так себя ведете в школе?" – кричала учительница на школьников.

В России учительница устроила школьникам "инквизицию"

В России учительница устроила школьникам "инквизицию"

Один из мальчиков попытался возразить ей, на что педагог сказала ему закрыть рот. Также она пригрозила, что если школьник будет продолжать так говорить, то рот ему закроет одиннадцатиклассник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни учительница затравила школьницу из-за религии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Москва
Теги
конфликт в школе скандал в школе Новости России преподаватель видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы