"Рот закрой!" В России учительница устроила школьникам "инквизицию". Видео

Учительница одной из школ Москвы (Россия) накричала в коридоре на детей, которые шумели во время Рождественского поста.

Школьники сняли на видео, как педагог выспрашивает у детей, кто крещен и ходит в церковь. Ролик опубликован в Telegram-канале "Московские новости", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Идут основы православной культуры, идет пост, а они так себя ведут! Поднимите руки, кто крещен из вас? Нехристь! Кто в храм ходить? А почему так себя ведете в школе?" – кричала учительница на школьников.

В России учительница устроила школьникам "инквизицию"

Один из мальчиков попытался возразить ей, на что педагог сказала ему закрыть рот. Также она пригрозила, что если школьник будет продолжать так говорить, то рот ему закроет одиннадцатиклассник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни учительница затравила школьницу из-за религии.

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