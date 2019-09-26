Россиянка жестоко избила сына за домашнее задание

Из-за ошибок в домашней работе 36-летняя жительница Алтайского края (Россия) избила своего семилетнего сына и сломала ему руку.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, с августа 2018 по январь 2019 годы женщина систематически избивала ребенка, в том числе поленом и стулом, пишет Lenta.ru.

"Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса ("Пытки") и ч. 2 ст. 112 УК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Своей вины она не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело передано в суд, ребенка изъяли из семьи и передали родной тете. Преступнице грозит до семи лет тюрьмы.

избиение ребенка Politeka.net

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