"Россияне – коренной народ": в школе Харькова вспыхнул языковой скандал

В школе №69 города Харькова в табеле знаний ученика русский записали как "язык коренного народа".

Об инциденте рассказала мать школьника Олеся Яценко в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". Следует отметить, что русский язык в табеле дописали ручкой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Г.Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, с которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" – написала Яценко.

Пользователи под постом посоветовали женщине обратиться в в управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Некоторые в комментариях отметили, что такого предмета не может быть, учитель просто отсиживает уроки и получает за это дополнительную надбавку.

В табеле ученика в школе №69 Харькова русский записали как язык коренного народа Facebook Олеся Яценко

"Заявление в УСБУ в Харьковской области напишите", "Ужас. Они знают определение "коренные народы" и кто в Украине официально признан коренным народом?", "Радует одно, что по украинскому языку 7 баллов, а с коренного 6 баллов", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе №163 города Харькова родителям учеников выдали заявления, в которых они якобы лично просят руководство учебного заведения ввести изучение русского языка.

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