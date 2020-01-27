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"Россияне – коренной народ": в школе Харькова вспыхнул языковой скандал

1.1т
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В школе №69 города Харькова в табеле знаний ученика русский записали как "язык коренного народа".

Об инциденте рассказала мать школьника Олеся Яценко в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". Следует отметить, что русский язык в табеле дописали ручкой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Г.Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, с которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" – написала Яценко.

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Пользователи под постом посоветовали женщине обратиться в в управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Некоторые в комментариях отметили, что такого предмета не может быть, учитель просто отсиживает уроки и получает за это дополнительную надбавку.

В табеле ученика в школе №69 Харькова русский записали как язык коренного народа

В табеле ученика в школе №69 Харькова русский записали как язык коренного народа

Facebook Олеся Яценко

"Заявление в УСБУ в Харьковской области напишите", "Ужас. Они знают определение "коренные народы" и кто в Украине официально признан коренным народом?", "Радует одно, что по украинскому языку 7 баллов, а с коренного 6 баллов", – написали в комментариях.

"Россияне – коренной народ": в школе Харькова вспыхнул языковой скандал

Скриншот комментариев

"Россияне – коренной народ": в школе Харькова вспыхнул языковой скандал

Скриншот комментариев

"Россияне – коренной народ": в школе Харькова вспыхнул языковой скандал

Скриншот комментариев

"Россияне – коренной народ": в школе Харькова вспыхнул языковой скандал

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе №163 города Харькова родителям учеников выдали заявления, в которых они якобы лично просят руководство учебного заведения ввести изучение русского языка.

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Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Харьков
Теги
русский язык скандал в школе конфликт в школе
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Комментарии
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фил филька
фил филька
щас упоротые будут возмущаться здесь. причем на чистейшем русском))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Напомню, что мовнюки не создали НИЧЕГО. :-) Ни в науке, ни в литературе, ни в культуре. ЗАЧЕМ балакать по-кугутски? Чтобы быть тупым селюком? :-)))
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фил филька
фил филька
когда одни граждане страны наезжают на других граждан этой же страны, как называется подобный конфликт?
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