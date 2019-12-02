Россия признала своим один из вузов "ЛНР": что это значит

Во временно оккупированном террористами Луганске государственный медицинский университет имени св. Луки получил российскую аккредитацию на 6 лет.

Как пишет на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ранее российскую аккредитацию получили университеты "ДНР", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, медицинский вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям "Стоматология", "Педиатрия", "Лечебное дело" и "Фармация". Отмечается, что это первый вуз, находящийся на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, который получил аккредитацию.

Приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России obrnadzor.gov.ru

Приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России obrnadzor.gov.ru

Также документы для аккредитации в России подали еще Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы показали, как "ЛНР" уничтожила известный луганский вуз.

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