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Россия признала своим один из вузов "ЛНР": что это значит

3.5т
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Во временно оккупированном террористами Луганске государственный медицинский университет имени св. Луки получил российскую аккредитацию на 6 лет.

Как пишет на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ранее российскую аккредитацию получили университеты "ДНР", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Так, медицинский вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям "Стоматология", "Педиатрия", "Лечебное дело" и "Фармация". Отмечается, что это первый вуз, находящийся на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, который получил аккредитацию.

Приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России

Приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России

obrnadzor.gov.ru

Приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России

Приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России

obrnadzor.gov.ru

Также документы для аккредитации в России подали еще Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля.

Россия признала своим один из вузов "ЛНР": что это значит

Россия признала своим один из вузов "ЛНР": что это значит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы показали, как "ЛНР" уничтожила известный луганский вуз.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Обучение
Место
Украина Луганск
Теги
образование Новости России Новости ЛНР университет
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Поздравляю студентов ЛHP и ДHP!
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фил филька
фил филька
逐渐地
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1
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
А кто-нибудь читает коменты под статьями Обозревателя? В них ведь нет никакого смысла! Просто лапти плюются и все, как правило даже через губу не в состоянии переплюнуть! Украинцы даже и не реагируют, а те - отрабатывают ЗП и все! Зачем это все нам читать?
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3
2
Хо Хол
Хо Хол
Григорьевич Анатолий, не читай)
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6
2