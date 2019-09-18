Российскому студенту пригрозили отчислением из университета из-за сексуальной ориентации

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (Россия) студент находится под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети.

По словам парня, проректор вуза Роман Краснов заявил, что он "портит имя института", пишет Lenta.ru со ссылкой на "Европейско-азиатские новости".

Кроме того, проректора смутило, что в парня телефон розового цвета. В итоге студента отправили собирать характеристики из школы и места работы, на основании которых будет принято окончательное решение о сексуальной ориентации молодого человека. С ЛГБТ-групп он вышел.

"Мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов! По одной простой причине: мы – государственный университет, мы следим за моральным лицом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы", – заявил Краснов.

На вопрос о том, является ли участие в ЛГБТ-группах основанием для отчисления, он отвечать отказался.

студент ВЛАСНО.info

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