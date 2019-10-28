В Самарской области (Россия) учителям запретили переписываться в российском мессенджере ICQ, электронной почте Gmail, соцсети Facebook и других сервисах, чтобы те не обменивались в них служебной информацией.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, запрет не касается чатов учителей и родителей в Viber или Whatsapp, где обсуждаются организационные вопросы, пишет "Интерфакс".

Новости Глава Сбербанка России предложил отменить экзамены в школах

"Никто не запрещает общаться в этих чатах – речь шла о том, чтобы сотрудники школы не обменивались между собой служебной информацией с помощью этих веб-сервисов", – рассказали в пресс-службе.

Кроме ICQ, Gmail и Facebook, в черный список вошли такие мессенджеры как QIP, Jabber, Viber, Whatsapp и Skype, электронная почта Yahoo, а также соцсети Twitter, Livejournal и облачные сервисы хранения информации iCloud, Google Drive, Dropbox.

Российским учителям запретили вести переписку в соцсети pon.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских школах запретили "звонок для учителя".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.