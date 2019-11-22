Российские студенты в Украине: названы специальности, какие больше всего выбирает молодежь

Студенты из Российской Федерации больше всего выбирают в вузах Украины такие специальности как: "Транспортные технологии", "Строительство и гражданская инженерия", "Психология" и "Менеджмент".
Об этом сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс" в ответ на информационный запрос, пишет УНН.
Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 1 142 студента из России.
Отмечается, что больше всего они выбирают Херсонский государственный университет, Днепровский государственный аграрно-экономический университет, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Житомирский национальный агроэкологический университет, Хмельницкий национальный университет, Сумской государственный университет и другие.
Российские студенты в Украине: названо специальности, наиболее выбирает молодежь
www.rbc.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны, откуда больше всего приехало иностранных студентов в Украине.
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