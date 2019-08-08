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Российские школьники заклеили себе рты: в чем дело

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Дети и родители из села Чаны Новосибирской области (Российская Федерация) 4 августа устроили митинг в поддержку уволенного директора школы в селе Моховое Галины Чужаевой. Во время протеста участники заклеили себе рты.

Заместитель начальника районной администрации Валерий Говорунов написал заявление на представителя родительского комитета, после чего его вызвали на беседу в МВД. По его словам, привлекать детей в проведение митингов нежелательно, пишет Lenta.ru со ссылкой на "Сиб.фм" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Поводом послужило увольнение Чужаевой, против которого местные жители выступают уже около месяца. Они утверждают, что Чужаева половину жизни посвятила развитию школы, а новый директор "без педагогического опыта приведет к развалу единой школы". Родители отметили, что дети согласились заклеить себе рты добровольно", – говорится в сообщении.

Чужаева возглавляла школу 41 год. Как рассказывали бывшие ученики, в школе никогда не брали с них денег, а питание было бесплатным. В администрации заявили, что не хотят продлевать контракт с директором, так как она уже 20 лет как на пенсии. Чужаевой 65 лет.

Ученики школы в селе Моховое запустили флешмоб в соцсетях с хэштегом #ВернитеГалинуВасильевну. Кроме того, местные жители часто выходят на пикеты и акции протеста.

Школьники устроили митинг

Школьники устроили митинг

sib.fm

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Инциденты в школах Школа
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Россия Новосибирск
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протест митинг школа директор школы конфликт в школе Новости России
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