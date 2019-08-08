Российские школьники заклеили себе рты: в чем дело

Дети и родители из села Чаны Новосибирской области (Российская Федерация) 4 августа устроили митинг в поддержку уволенного директора школы в селе Моховое Галины Чужаевой. Во время протеста участники заклеили себе рты.

Заместитель начальника районной администрации Валерий Говорунов написал заявление на представителя родительского комитета, после чего его вызвали на беседу в МВД. По его словам, привлекать детей в проведение митингов нежелательно, пишет Lenta.ru со ссылкой на "Сиб.фм" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поводом послужило увольнение Чужаевой, против которого местные жители выступают уже около месяца. Они утверждают, что Чужаева половину жизни посвятила развитию школы, а новый директор "без педагогического опыта приведет к развалу единой школы". Родители отметили, что дети согласились заклеить себе рты добровольно", – говорится в сообщении.

Чужаева возглавляла школу 41 год. Как рассказывали бывшие ученики, в школе никогда не брали с них денег, а питание было бесплатным. В администрации заявили, что не хотят продлевать контракт с директором, так как она уже 20 лет как на пенсии. Чужаевой 65 лет.

Ученики школы в селе Моховое запустили флешмоб в соцсетях с хэштегом #ВернитеГалинуВасильевну. Кроме того, местные жители часто выходят на пикеты и акции протеста.

Школьники устроили митинг sib.fm

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе наказали учителей за то, что заставили детей белить потолки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.