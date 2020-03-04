Российская школа в Любляне (Словения) запланировала поездку в детский центр "Артек", который расположен в оккупированном Крыму.

Посольство Украины в Twitter написало, что отправило ноту Министерству иностранных дел Словении, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"В связи с организацией российской школой в Словении так называемого конкурса "Российский след в истории моей страны", в рамках которого запланировано посещение центра "Артек", который расположен на временно оккупированной Россией территории Украины, посольством было направлено ноту в адрес МИД" , – говорится в сообщении ведомства.

Русская школа в Словении захотела посетить Крым: Украина направила ноту

Так, в письме посольство Украины предупредило Министерство, что за незаконный въезд в Крым через закрытые Киевом пункты пропуска могут привлечь к ответственности. МИД Словении пока не отреагировали на сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах Симферополя, что в оккупированном Крыму, ввели ограничения на использование воды из-за ее дефицита.

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