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Родителям на заметку: психолог посоветовала, как распознать буллинг

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Психолог Оксана Гомель рассказала, что настроение, нежелание идти в школу, странные звонки и другие признаки могут указать на проблемы у ребенка.

В комментарии УНН експертка рассказала, что все зависит от отношений родителей с ребенком. Понять проблему через настроение или разговор с ребенком можно только в том случае, если отношения доверительные.

"Ребенок начинает вести себя иначе дома. Если он расстроен, то он расстроен. Вряд ли он будет дома веселиться, не думая о том, что его терроризируют. Обычно это заметно", – рассказала Гомель.

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Нежелание идти в школу – это один из основных признаков буллинга, по мнению психолога. При этом, она отмечает, что менять школу при такой проблеме – не выход.

"Если вы сидите за столом, и ему (ребенку. – Ред.) 10 раз позвонили, а он ничего не говорит особо или мельком взглянул на сообщение и не спешит на него отвечать – это вопрос: "Что происходит?". И, может, имеет смысл в данной ситуации попросить показать сообщение", – рекомендует Гомель.

Однако, при этом, она рекомендует не нарушать личные границы ребенка без необходимости.

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Также синяки могут стать тревожным сигналом, который может помочь прояснить ситуацию. Но нужно быть внимательным, поскольку они могут быть как проявлением буллинга, так и ответом на него.

"Признаками могут быть испорченные вещи, ребенок часто стала "терять" вещи. Но опять же, разово это или регулярно, прояснить ситуацию нужно сразу, а не ждать "регулярности", – порекомендовала Гомель.

буллинг

буллинг

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьницы записали впечатляющую песню о буллинг.

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Темы
Школа Родители и дети
Теги
школа буллинг дети
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