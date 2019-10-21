Родителям на заметку: психолог посоветовала, как распознать буллинг

Психолог Оксана Гомель рассказала, что настроение, нежелание идти в школу, странные звонки и другие признаки могут указать на проблемы у ребенка.

В комментарии УНН експертка рассказала, что все зависит от отношений родителей с ребенком. Понять проблему через настроение или разговор с ребенком можно только в том случае, если отношения доверительные.

"Ребенок начинает вести себя иначе дома. Если он расстроен, то он расстроен. Вряд ли он будет дома веселиться, не думая о том, что его терроризируют. Обычно это заметно", – рассказала Гомель.

Нежелание идти в школу – это один из основных признаков буллинга, по мнению психолога. При этом, она отмечает, что менять школу при такой проблеме – не выход.

"Если вы сидите за столом, и ему (ребенку. – Ред.) 10 раз позвонили, а он ничего не говорит особо или мельком взглянул на сообщение и не спешит на него отвечать – это вопрос: "Что происходит?". И, может, имеет смысл в данной ситуации попросить показать сообщение", – рекомендует Гомель.

Однако, при этом, она рекомендует не нарушать личные границы ребенка без необходимости.

Также синяки могут стать тревожным сигналом, который может помочь прояснить ситуацию. Но нужно быть внимательным, поскольку они могут быть как проявлением буллинга, так и ответом на него.

"Признаками могут быть испорченные вещи, ребенок часто стала "терять" вещи. Но опять же, разово это или регулярно, прояснить ситуацию нужно сразу, а не ждать "регулярности", – порекомендовала Гомель.

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