Родителям на заметку: опубликованы рекомендации, как выбрать детский сад

Родителям о месте в украинском детском саду для ребенка надо позаботиться заранее. А "становиться в очередь" необходимо сразу после рождения малыша.

Если правильно подобрать детский сад, можно быть уверенным в хорошей социальной адаптации ребенка, пишет Народная Правда.

Детские сады в Украине делятся на четыре вида:

Общеобразовательные. Уход и воспитание происходит согласно ГОСТа;

Центры развития ребенка. Здесь обеспечивают всестороннее развитие ребенка;

Комбинированного типа. В учреждении работают группы общего развития и компенсирующего;

Компенсирующего типа. Посещают дети, которые нуждаются в какой-либо физической или интеллектуальной коррекции. Без направления врача в детский сад компенсирующего типа не берут.

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"Чтобы оформить ребенка в частный детский сад, необходимо заранее поинтересоваться тем, какие документы необходимо предоставить. Обычно, требуют тот же пакет документов, что и при приеме в государственное дошкольное учреждение. Исключение может составлять форма 063/о – о прививках. Также с родителями заключат договор", – говорится в сообщении.

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Стоит учесть 5 главных факторов при выборе детского сада для ребенка: местоположение, наполняемость групп, количество педагогов, распорядок дня и программу занятий, благоустройство территории и наличие охраны, условия.

В частном детском саду стоит дополнительно узнать о наличии лицензии на осуществление деятельности, типаж помещений, наличие обустроенных, огражденных площадок для прогулок.

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В большинстве, государственные детские сады не обладают нужными финансами для благоустройства, содержания в порядке мебели, учебного инвентаря, игрушек. В частных детских садах в стоимость уже включена определенная сумма на развитие инфраструктуры учреждения. При ежедневном посещении частного заведения пять раз в неделю стоимость составит от 5000 грн и выше.

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В государственном садике родственникам присутствовать в группах не позволяют, никакого контроля у родителей нет. В частном – гарантируют абсолютную безопасность ребенка.

Важный фактор – график работы. В государственном учреждении: с 8.00 до 18.00, в частном работают с 7.00 до 21.00, за дополнительную плату можно организовать посещение ребенка группы выходного дня.

В государственном садике в группе может значиться даже 30 детей. В частном – их не более 15, чаще всего – до 10.

Если в государственных акцент делают на воспитание, то в частных – на образование и всестороннее развитие. Главный секрет – индивидуальный подход к каждому ребенку, программы обучения утверждают с родителями.

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