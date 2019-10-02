Родительское собрание: как выжить учителю?

Принудительные работы – так чаще всего родители и учителя воспринимают родительские собрания. На них никогда нет времени, никто не хочет выслушивать чужие претензии и тратить свободные минуты вечера на споры. Как перейти от советской системы "добровольно-принудительных" сборов к здоровой коммуникации, где и родители, и учитель довольны? Поговорим в блоге Pro.Школу о современных форматы родительских собраний.

Меньше сборов - больше смысла

Если оглянуться на другие страны, традиция родительских собраний в большей части мира абсолютно отсутствует. Чаще всего, семьи собирают перед началом учебного года на общие школьные встречи, рассказывают обо всех нововведениях или программе года. Родители в Нидерландах встречаются с учителем только в индивидуальных случаях, большинство взрослых вообще между собой не знакомы и только родительский комитет по желанию участвует в жизни школы.

"За весь год мы получили от директора школы только 3 сообщения: 3 официальных письма на почту – с ее персональными данными, сообщением об изменении нескольких уроков в школе и замечанием, что сын засыпает на уроках и просьбой обратить на это внимание. Все остальное мы видим и так, результаты, оценки – все есть в электронном кабинете школы ", – Алла, мама Макса, который учится в школе Эйндховен.

Во Франции ситуация схожа и на общем собрании раз в год обсуждают учебники, программу, правила поведения в классе. И не выносят отдельные конфликтные ситуации или случаи на всеобщее рассмотрение. В Германии же родительские комитеты школ вообще сотрудничают с органами образования и оказывают значительное влияние на учебный процесс. Но опять же, именно общее собрание – очень редкая форма коммуникации между всеми участниками процесса. Как же все это происходит в Украине и куда мы направляемся?

Без публичных экзекуций

Если вы приготовились к страшным историям об ужасах родительских собраний в Украине, то должна вас разочаровать. Не всё у нас плохо. Конечно, наши школы крайне нуждаются электронных дневниках, персональных кабинетах для каждого ученика и общей программы учета. Но пока это произойдет, спасают социальные сети, файлообменники и мессенджеры. Сегодня, чтобы решить вопрос питания в столовой или сообщить о новой экскурсии для детей, достаточно сделать голосования в Viber-чате или написать в Telegram.

Максим Степанов, Юлия Пилипко, Родительское собрание informburo

Но самая большая проблема родительских собраний в Украине – это публичное обсуждение проблем. К сожалению, это происходит, в первую очередь из-за того, что родители уверены, что школа должна полностью отвечать за успехи детей. А учителя убеждены, что образование детей – это сотрудничество родителей и педагогов. И они действительно правы. Поэтому все свое общее недовольство учителя хотят выплеснуть исключительно на собрании. Но кому захочется ходить на публичную экзекуцию, где всем расскажут, какой ваш ребенок невоспитанный или еще хуже – не слишком умный и сообразительный?

Родительское собрание должны быть формой сотрудничества и взаимодействия учителей и учеников. Если речь идет об общих встречах – на них говорят о том, что касается каждого, а не устраивают публичную минуту стыда.

А как может быть иначе?

Во-первых, сделать встречи с родителями индивидуальными – если этого требуют обстоятельства. Не стоит ждать и выносить на публику все личные проблемы детей и семей. Лучше прояснить ситуацию тет-а-тет и найти общие пути решения проблем. Родители будут уважать учителя за такой подход.

Во-вторых, превращать общие встречи на интерактивные и полезные. Родителям не нужны лекции об алкоголе, табаке или проблемы поведения в школе, они взрослые люди и хорошо все это понимают. Лучше устроить мини-сессии в кругах по 5-6 человек и предложить рассмотреть конфликтные ситуации, вынести общее решение для них: что делать, если ваш ребенок обижает кого-то в школе? а если жертвой стал наоборот именно ваш малыш? или как лучше повлиять на успешность своих детей? Обмен мнениями, разные взгляды будут полезны родителями, тем более, если это без конкретных персональных случаев.

В-третьих, пользоваться электронной связью там, где это возможно и стоит делать. Все финансовые вопросы, организационные можно решать в чатах или личных сообщениях. Тем более, в условиях современной украинской школы, когда учителю приходится унижаться и устраивать с комитетами родителей сбор денег или обсуждать стоимость новых учебников, это сохранит нервы.

Мы спросили самих педагогов, как в их школах форматируют родительские собрания – вот, что говорит Александр Пошелюжний, директор общеобразовательной школы №45 в Киеве:

"Современные родительские собрания часто ассоциируются со своеобразной "повинностью", которую надо отбыть. Почему? Есть несколько причин: никто не учит педагогов правильно проводить родительские собрания, никто не хочет слушать "лекции" и "поучения", руководство не обращает внимание на то, как проводят такие встречи, времени на их подготовку учителя практически не имеют. Мы увидели, что традиционный формат такого общения уже давно устарел и решили, что нужны перемены.

В нашем заведении есть три модели встреч с родителями, которые разделены на три этапа. Первый – вводная и итоговая родительские конференции (проводим два раза в год в сентябре и мае). На вводной мы представляем учебные планы, устраиваем экскурсии по школе, а на итоговой – отчитываемся за год.

Вторая модель – это индивидуальные встречи с учителями-предметниками, родителями и учениками. Мы предлагаем, чтобы на этих встречах присутствовала ребенок, чтобы не было заигрываний и недоразумений. Здесь акцентируем внимание на информации для родителей именно в контексте роста личности школьника, ведь именно для этого дети и приходят в школу.

Третья модель – произвольные современные, интерактивные формы родительских встреч. Когда, как и где проводить, решают родители и классные руководители. Это интересная модель и очень полезная. Что это может быть? Игры-сессии, мастер-классы, тренинги, классные чаепития, родительские уроки, фестивали партнерства, семейные праздники (у нас это сезонные FamelyFest), дни открытых дверей, школа осознанного родительства.

Также стоит провести анкетирование, онлайн-опрос и спросить, что думают по поводу собрания сами родители. Может они хотят получить определенную информацию, обсудить некоторые вопросы и методики воспитания. Школа – это большой механизм и все его частицы должны быть ровными, без этого не будет школы".

Учитель не должен выступать в роли строгого надзирателя, а родительские собрания – полезный канал связи между теми, кто действительно решает будущее ребенка. Поэтому, возможно, стоит пересмотреть традиционные форматы и наконец переходить к тем, которые действительно помогут и учителю, и родителям, и ученикам? В прошлый раз мы говорили про подарки учителю. И это тоже больной вопрос. Если у вас возникают какие-либо непонятные ситуации в школе, пишите нам на proshkolu.com.

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