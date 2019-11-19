Родители ее защищают: в Киеве учительница срывалась на первоклассников. Видео

В школе №69 Соломенского района города Киева учительница Галина Тимофеева срывалась на учеников 1-Б класса.

Соответствующее видео, где слышен крик педагога, обнародовали на Youtube-канале "Батьки SOS", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Закройте глаза и просто послушайте. Дети шести-семи лет после садика оказываются в школе. Где их ждет такой первый учитель или первый мучитель, мягко говоря. Владимир Чеховский, спасибо за запись", – написал Роман Корсун в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS".

Однако не все считают учительницу виновной. Мать ученика Анна Баздырева заявила, что из-за нескольких первоклассников Тимофеева постоянно срывается.

"Что делать, когда в классе более 30 учеников, а родители троих детей устроили буллинг классному руководителю? От этой бесконечной нервотрепки учительница шла на больничный", – добавила Баздырева.

Сообщение Анны Баздыревой Facebook Roman Korsun

Пользователи соцсети отметили, что им страшно за детей, ведь учительница не должна себя так вести.

"Из-за такой же мы забрали ребенка с 1-го класса", "Это же дети 6-7 лет. Как можно было им заслужить такое от недоучителя?", "Я лишь немного послушала этот крик и мне не очень хорошо, а бедные дети слушают это чудовище каждый день", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

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