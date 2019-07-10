"Родителей волнуют только оценки": что случилось с украинскими школами

"У меня нет времени на родительские собрания и постоянные встречи"... "Почему мне надо в это влезать, разве это не работа учителей?" "Да, я делаю домашние задания за дочь, потому что у нее куча дел – английский, танцы, когда это все делать?"

Закон Украины "Об образовании" четко говорит об обязанности родителей способствовать получению образования ребенком. Но ни слова о родительских собраниях или визитах на уроки там, конечно, нет. Кто должен отвечать за успехи школьников и контролировать их обучение? И где предел родительской ответственности в образовательном процессе? Далее – на языке оригинала.

Будьмо партнерами: досвід закордонних шкіл

Ще 1999 року у Великій Британії провели дослідження, яке довело – діти, чиї батьки активно цікавляться навчанням та справами в школі, мають успішність на 17% кращу, ніж їх однолітки.

Школи в Україні Апостроф

У Фінляндії давно діє правило: для успішної роботи необхідне стале партнерство батьків та учителів. І щоб така колаборація мала щасливий фінал, варто просто встановити зручні та зрозумілі "правила гри". У школах є постійні електронні щоденники, учителі щотижня готують звіти про роботу на уроках: що малюки вивчили, що відбувалося, а якщо у школярів є якісь труднощі, про це повідомляють батьків особисто. Наприклад, "йому поки що важко даються тригонометричні рівняння, спробуємо приділити цьому більше уваги та виправити ситуацію".

Чи можливий такий сценарій в Україні? Однозначно, так – але це вимагає від батьків особистого залучення та інтересу. Адже в Законі "Про охорону дитинства" зазначено, що батьки "повинні сприяти виконанню освітньої програми та досягненню результатів". Учитель самотужки далеко не завжди може впливати на дітей та змінювати ситуацію. Примус чи тиск – методи, які давно відходять у минуле, неможливо змусити дитину вчитися. Але хіба завдання сучасної школи в тому, щоб випустити піонерів-відмінників? Школа повинна підготувати дітей до реального життя та розвинути в учнях критичне мислення, розбудити фантазію і апетит до знань.

Що значить – відповідальність батьків?

Задача вчителя – вчити, це очевидно. Але вплив педагога найчастіше закінчується за дверима школи. Як дітлахи виконують домашні завдання, що відбувається у них вдома та скільки часу вони мають на розвиток та навчання – питання виключно до батьків. Останні часом їх цікавить виключно оцінки дітей і в гонитві за кращими балами, медалями батьки готові зносити все на своєму шляху та розстрілювати претензіями викладачів. Але чи погані оцінки завжди – провина вчителя? Та й чи так важливі оцінки в школі? Хіба не має більшої ваги комфорт та розвиток дитини? Батьки несуть повну відповідальність за емоційне та інтелектуальне зростання своїх малюків. І якщо їх залученість в освітній процес буде максимальною, це дасть неймовірні результати.

Як батьки можуть співпрацювати з учителями та допомогти своїй дитині:

Активно цікавитися результатами та успіхами – тим паче, що вони мають на це повне право. Своєчасна реакція та підтримка для дитини зможуть змінити будь-які злі оцінки, проблеми чи навіть вплинути на булінг, або проблеми з однолітками

Брати участь в розробці індивідуального плану навчання – учитель повинен бути в курсі особливостей та інтересів дитини, якщо йому про це розкажуть батьки, результати з’являться значно швидше

Слідкувати за виконанням домашнього завдання та вимог школи – якщо навчальний заклад вимагає носити форму, приходити вчасно на уроки, варто вчити дитину дотримуватися правил і обов’язково пояснювати, навіщо це їй. Пам’ятайте, що суворі накази негативно впливають на дітей, дозволяйте їм робити власний вибір, але пояснюйте, що в кожного рішення є свої наслідки

Брати участь в батьківських зборах та реагувати на роботу батьківського комітету чи запити шкільної адміністрації – а як інакше бути в курсі шкільних справ? Зараз, завдяки технологіям, можна організовувати онлайн-чати з батьками, вчителями, максимально швидко отримувати всю інформацію та не пропускати важливих подій

Проводити індивідуальні зустрічі з вчителем, якщо цього вимагає поведінка дитини, її успіхи або певні ситуації

Які ж права мають самі батьки?

Вчасно дізнаватися про новини школи, умови навчання та правила закладу

Бути в курсі успіхів дитини, її оцінок та результатів

Відвідувати школу, їдальні, будь-які класи та розуміти, як проходить освітній процес

Звертатися до адміністрації школи з будь-яких питань освіти

Брати участь в роботі над індивідуальною програмою розвитку своєї дитини

Зона конфлікту: як дізнатися, що відбувається в школі

В одній з Київських шкіл провели цікавий експеримент. Упродовж місяця батькам дозволяли відвідувати будь-які уроки за попередньої домовленості зі школою. Спочатку ця ідея викликала хвилю обурення і в учителів, і у самих батьків.

"Батьки будуть лише заважати, вони не зможуть правильно оцінити роботу вчителя, а діти поводитимуться показово"…

"Я не хочу нервувати свою дитину і що це буде за урок? Учитель, звісно підготується та буде себе виставляти за актора та аніматора. Я ніколи не дізнаюся, що відбувається в класі насправді"…

Але результати такого експерименту вразили: по-перше, виявилося, що більшість батьків готові лише сперечатися, а не реально впливати на успіхи своїх дітей – лише 23% батьків відвідали уроки.

По-друге, вдалося реально оцінити методику викладання вчителів – як вони не намагалися б поводитися показово, постійно контролювати процес неможливо. Звісно, на дітей ніхто не підвищував голос, але як проходить робота в класі було чітко зрозуміло.

По-третє, діти залишилися дітьми і їх поведінка в класі теж була звичайною. У чому була користь такого експерименту? Вдалося знайти прогалини і в роботі вчителів, і в поведінці учнів. Що, звісно, додало роботи адміністрації та самим батькам.

Подібні експерименти реально демонструють ситуацію. Якщо батьки не впевнені, що сталося в школі, як поводиться вчитель – варто самостійно відвідувати уроки. Навіть, якщо дитина стверджує, що класний керівник над нею знущається, або викладач фізики поводиться не адекватно – варто переконатися в цьому самостійно і знайти причини таких випадків. Це допоможе і дитині, і школі.

"Для школи, яка хоче розвиватися, дуже важливо, щоби батьки знали про те, що відбувається з їхніми дітьми, бачили, як працює вчитель" – Сергій Горбачов, директор спеціалізованої школи №148, Київ.

Проявляти інтерес – суперсила батьків

Як батьки можуть покращити роботу вчителя, вплинути на успіхи своїх дітей та допомогти їм в школі? Хоча б мінімально цікавитися тим, що відбувається в класі. І розпитувати не лише про оцінки, а про улюблені предмети, інтереси, друзів, стосунки в класі та активності в школі.

Навіть, якщо ви не можете відвідувати батьківські збори, домовляйтеся про індивідуальні зустрічі з учителем. Це ваше законне право, а в обов’язки педагогів входять додаткові години роботи з батьками. Заводьте онлайн-чати, отримуйте звіти про успіхи діти електронною поштою – однім словом, знайдіть зручну для вас форму діалогу зі школою. Але не залишайте вчителя сам на сам, інакше ваші претензії стосовно оцінок, іспитів та успіхів будуть безпідставні та нерезультативні. Адже усе, що відбувається в школі з дитиною – ваша справа, і саме ви можете вплинути на неї з максимальним результатом і користю.

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