Результаты ВНО в магистратуру: треть поступающих не сдали тестирование

Порог теста "сдал/не сдал" в 2019 году не преодолели 17 677 участников единого вступительного экзамена по иностранным языкам. ЕФВВ с права не сдали 4142 абитуриента, а из общих учебных практических компетенций – 2573.

Испытания проводились по технологии ВНО, а его результаты необходимы для поступления на некоторые магистерские специальности, пишет Освіта.ua.

"Тест единого вступительного экзамена по иностранным языкам состоит из 42 заданий, каждое из которых оценивается в один балл. Пороговый балл "сдал/не сдал" за выполнение заданий единого вступительного экзамена был установлен предметной профессиональной комиссией на уровне 12 баллов", – говорится в сообщении.

Новости Почти каждый пятый зарегистрированный не явился на ВНО в магистратуру

Так, тест ЕВИ составляли 55 186 поступающих в магистратуру, однако 32% не смогли набрать необходимое количество баллов.

Также многие с абитуриентов не сдали тесты единого вступительного экзамена по праву – 4142 участника (29%) и общих учебных юридических компетентностей – 2573 участника (18%). В общем 14 259 человек участвовали в ЕФВВ. Тесты необходимы для поступления на специальности "Право" и "Международное право".

ВНО в магистратуру Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, установлено пороговые баллы по всем предметам ВНО в магистратуру.

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