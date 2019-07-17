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Результаты ВНО в магистратуру: треть поступающих не сдали тестирование

15.6т Читать материал на украинском

Порог теста "сдал/не сдал" в 2019 году не преодолели 17 677 участников единого вступительного экзамена по иностранным языкам. ЕФВВ с права не сдали 4142 абитуриента, а из общих учебных практических компетенций – 2573.

Испытания проводились по технологии ВНО, а его результаты необходимы для поступления на некоторые магистерские специальности, пишет Освіта.ua.

"Тест единого вступительного экзамена по иностранным языкам состоит из 42 заданий, каждое из которых оценивается в один балл. Пороговый балл "сдал/не сдал" за выполнение заданий единого вступительного экзамена был установлен предметной профессиональной комиссией на уровне 12 баллов", – говорится в сообщении.

Новости
Почти каждый пятый зарегистрированный не явился на ВНО в магистратуру

Так, тест ЕВИ составляли 55 186 поступающих в магистратуру, однако 32% не смогли набрать необходимое количество баллов.

Также многие с абитуриентов не сдали тесты единого вступительного экзамена по праву – 4142 участника (29%) и общих учебных юридических компетентностей – 2573 участника (18%). В общем 14 259 человек участвовали в ЕФВВ. Тесты необходимы для поступления на специальности "Право" и "Международное право".

ВНО в магистратуру

ВНО в магистратуру

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, установлено пороговые баллы по всем предметам ВНО в магистратуру.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
ВНО образование
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Лукьянчиков Олег
Лукьянчиков Олег
Треба скасувати ЄВІ/ЄФВВ як такі, що обмежують право громадян на освіту. Підтримуй відповідну петицію: https://petition.president.gov.ua/petition/65992
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Махно Володимир
Махно Володимир
тупарики. вместо того чтобы уделять достаточное внимание учебе они вайпят, контрят, тусят, жгут...но только не учатся! днища!
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CARGO 100
CARGO 100
Да кто же его сдаст на "мове"? Удивляетесь ...
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