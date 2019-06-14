Результаты ВНО-2019 в Украине: каждый шестой участник не попадет в вуз

По результатам ВНО в 2019 году в высшие учебные заведения Украины не смогут поступить как минимум 53 613 учеников, то есть примерно каждый шестой участник тестирования.

Именно столько участников (15,8% от общего количества) не сдали обязательные тесты по украинскому языку и литературе, рассказала в эфире ObozTV заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Вакуленко считает, что "провалившиеся" абитуриенты не смогли бы получить качественное образование в вузе.

"Обучение в вузе – это уже вызов. Обучение в вузе должно быть достаточно сложным и конкурентным. И лица, у которых столь низкие результаты, скорее всего, просто не смогли бы получать качественное образование в заведении. Т.е. им надо готовиться, учить украинский язык, если они его не сдали", – посоветовала она.

Новости В сеть слили правильные ответы ВНО 2019 Украинский язык и литература

По словам Вакуленко, статистика 2019 года несколько хуже, чем в 2017-м, но продолжает тенденцию прошлого года.

"Такое снижение результатов частично связывают с тем, что стала обязательной государственная итоговая аттестация в форме ВНО для всех получателей полного общего среднего образования", – пояснила чиновница.

Она также отметила, что ученики, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, будут допущены к дополнительной и "смогут воспользоваться своим шансом".

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OBOZREVATEL напоминает, что 14 июня появились первые результаты ВНО по украинском языку и литературе, математике и физике. Участники могут ознакомиться с ними на своих информационных страницах, а также загрузить карточки результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам.

Ранее в сеть выложили смешные высказывания из произведений выпускников на тестировании ВНО по украинскому языку в 2019 году.

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